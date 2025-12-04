Σήμερα καταθέτει η Ειρήνη Μουρτζούκου για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Back to Top
Η 24χρονη, που έχει ομολογήσει τέσσερις δολοφονίες παιδιών, κρατά κλειστά τα χαρτιά της για τον Παναγιωτάκη

Ενάμιση χρόνο μετά τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη και τρεις μήνες μετά την έκδοση πορίσματος που αναφέρει ρητά ασφυξία ως αιτία θανάτου, η Ειρήνη Μουρτζούκου καλείται σήμερα για πρώτη φορά να δώσει εξηγήσεις ως ύποπτη για τη δολοφονία του παιδιού.

Η 24χρονη, η οποία έχει ομολογήσει τέσσερις δολοφονίες παιδιών, αλλά όχι του μικρού Παναγιωτάκη, θα καταθέσει σήμερα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Μέχρι στιγμής κρατά κλειστά τα χαρτιά της σχετικά με το αν και ποιους θα κατονομάσει ως υπαίτιους για τον θάνατο του παιδιού.

Ο πατέρας του Παναγιωτάκη μιλώντας για τη σχέση των υπόπτων με τον μικρό, δηλώνει: «Δεν νομίζω να είχε βάλει το χέρι της η Πόπη. Αν είχε πειράξει τον Παναγιωτάκη, δεν θα είχε πειράξει και την κόρη μου; Σίγουρα η Ειρήνη εμπλέκεται. Δεν μπορώ να πω 100%, αλλά λόγω ζήλειας, η Ειρήνη είχε επαφή με το παιδί».

Τέσσερις μήνες μετά την προφυλάκισή της, η Ειρήνη Μουρτζούκου συνεχίζει να γράφει ασταμάτητα μέσα από τη φυλακή, καταγράφοντας σκέψεις αλλά και γράμματα προς τα παιδιά για τα οποία κατηγορείται ότι δολοφόνησε.

