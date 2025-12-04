Τι συνέβη στην επίθεση κατά του 52χρονου ντελιβερά στην Πάτρα

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό βίαιης ληστείας σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Πάτρα, με θύμα έναν 52χρονο ντελιβερά που, εν ώρα εργασίας, βρέθηκε να παλεύει για να προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία του.

Το επεισόδιο συνέβη γύρω στις 22:00, στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Σμύρνης, όταν τουλάχιστον τέσσερα νεαρά άτομα περικύκλωσαν τον εργαζόμενο την ώρα που έκανε διανομή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες επιτέθηκαν απρόκλητα, γρονθοκοπώντας και κλωτσώντας τον 52χρονο, ενώ τον έριξαν στο οδόστρωμα μαζί με το μηχανάκι του, σε μια προσπάθεια να τον ληστέψουν.

Η γειτονιά αναστατώθηκε από τις φωνές του παθόντα, με αρκετούς κατοίκους να βγαίνουν στα μπαλκόνια ή ακόμη και να τρέχουν στο σημείο για να βοηθήσουν. Η άμεση κινητοποίηση των περιοίκων στάθηκε καθοριστική, καθώς ειδοποιήθηκε αμέσως η Αστυνομία. Περιπολικό της Άμεσης Δράσης έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά, εντοπίζοντας δύο από τους δράστες, ηλικίας 21 και 22 ετών, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν μετά από σύντομη καταδίωξη. Οι υπόλοιποι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται από την Ασφάλεια Πατρών.

Κατά την έρευνα στον χώρο όπου έγιναν οι συλλήψεις, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, το οποίο εκτιμάται ότι πιθανόν θα χρησιμοποιούσαν οι δράστες για εκφοβισμό ή απειλή.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για απόπειρα ληστείας από κοινού. Αναμένεται να παρουσιαστούν στον εισαγγελέα Πατρών για τη συνέχεια της διαδικασίας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών τους συνεχίζονται.