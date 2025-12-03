Πάτρα: Άγρια επίθεση και απόπειρα ληστείας σε 52χρονο ντελιβερά

Χθες το βράδυ στην Πάτρα, ένας 52χρονος ντελιβεράς βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν πραγματικό εφιάλτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Σμύρνης, όταν ο εργαζόμενος δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον τέσσερα νεαρά άτομα, τα οποία τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές για να τον ληστέψουν, ρίχνοντάς τον μάλιστα στο έδαφος μαζί με το μηχανάκι του.

Ακολούθησε μεγάλη αναστάτωση στη γειτονιά, με κατοίκους να βγαίνουν στον δρόμο και ορισμένους να σπεύδουν σε βοήθεια του παθόντα. Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, και άνδρες της Άμεσης Δράσης κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν δύο από τους δράστες, ηλικίας 21 και 22 ετών, ενώ οι υπόλοιποι διέφυγαν και αναζητούνται από την Ασφάλεια Πατρών.

Στο σημείο όπου έγιναν οι συλλήψεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας από κοινού και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών για τα περαιτέρω.