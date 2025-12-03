Ρούτε σε Πούτιν: «Έτοιμοι να προστατεύσουμε τους λαούς μας - Θα αντιδράσουμε και θα το νιώσουν»

Σαφές μήνυμα στη Μόσχα έστειλε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου προέδρου ότι η χώρα του είναι «έτοιμη για πόλεμο» με την Ευρώπη.

Συγκεκριμένα χρησιμοποίησε την εναρκτήρια δήλωσή του για να απαντήσει στις πολεμοχαρείς δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι, παρότι η Ρωσία δεν επιθυμεί πόλεμο με την Ευρώπη, θα ήταν «έτοιμη για πόλεμο». Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ τόνισε: «Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε μια αμυντική συμμαχία». Ωστόσο, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα: «Αλλά είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουμε το 1 δισεκατομμύριο των λαών μας και να διασφαλίσουμε την επικράτειά μας».

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για τις «επιθέσεις» που αποδίδονται στη Ρωσία, όπως η έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή (γεγονός που ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε «πρωτοφανή πράξη δολιοφθοράς»), ο Ρούτε δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά απερίσκεπτες και εντελώς απαράδεκτες». Προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ «θα δράσει με τρόπο της δικής μας επιλογής και θα το νιώσουν».

«Τα δύο τρίτα των μελών του ΝΑΤΟ έχουν δεσμευθεί για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία»

Ο Ρούτε ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι τα δύο τρίτα των κρατών μελών της Συμμαχίας έχουν ήδη δεσμευτεί να παράσχουν όπλα στην Ουκρανία μέσω του Καταλόγου Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων της Ουκρανίας (PURL), η οποία μέχρι στιγμής έχει λάβει δεσμεύσεις αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Ακούσαμε από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ότι θα συνδράμουν επίσης στο πρόγραμμα PURL, οι πρώτοι εταίροι του ΝΑΤΟ που θα το κάνουν. Και αυτό σημαίνει ότι σύμμαχοι και εταίροι έχουν δεσμεύσει τώρα περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια» δήλωσε σήμερα ο Ρούτε στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.