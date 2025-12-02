Απειλές Πούτιν: «Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο είμαστε έτοιμοι τώρα»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για πόλεμο τώρα αν η Ευρώπη το επιθυμεί, χαρακτηρίζοντας τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις «απαράδεκτες».

Μιλώντας μετά από ένα επενδυτικό φόρουμ στη Μόσχα, o Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι δεν έχουν ειρηνευτική ατζέντα και ότι στέκονται με το μέρος του πολέμου, απαιτώντας όρους που δεν γίνονται αποδεκτοί από την Ρωσία.

Όπως είπε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρεμποδίζουν την αμερικανική διοίκηση και τον Ντόναλντ Τραμπ να φτάσουν σε συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρώπη έχει απομακρυνθεί η ίδια από τις συνομιλίες.

Αναφορικά με τις μάχες στην Ουκρανία, ισχυρίστηκε ότι η πόλη Ποκρόβσκ βρίσκεται πλέον υπό πλήρη έλεγχο του ρωσικού στρατού, αφού το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε πλάνα που φέρεται να δείχνουν Ρώσους στρατιώτες να κυματίζουν σημαίες στην πόλη της πρώτης γραμμής.