Πάτρα: Τροχαίο στην Παραλία- Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό- Τραυματίστηκε έγκυος

Δύο τραυματίες
Τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγο στην Παραλία Πατρών, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό στο ρεύμα προς Πάτρα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο ΙΧ επέβαινε έγκυος γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε.
Το ΕΚΑΒ σύμφωνα με πληροφορίες παρέλαβε την έγκυο γυναίκα και έναν άνδρα, ενώ στο σημείο έσπευσε και η πυροσβεστική, χωρίς να χρειαστεί να διενεργήσει απεγκλωβισμό.
