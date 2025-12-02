Πάτρα: Τροχαίο στην Παραλία- Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό- Τραυματίστηκε έγκυος

Τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγο στην Παραλία Πατρών, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό στο ρεύμα προς Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο ΙΧ επέβαινε έγκυος γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε.

Το ΕΚΑΒ σύμφωνα με πληροφορίες παρέλαβε την έγκυο γυναίκα και έναν άνδρα, ενώ στο σημείο έσπευσε και η πυροσβεστική, χωρίς να χρειαστεί να διενεργήσει απεγκλωβισμό.