#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τροχαίο στην Παραλία- Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό- Τραυματίστηκε έγκυος

Δύο τραυματίες

Τροχαίο σημειώθηκε πριν λίγο στην Παραλία Πατρών, όταν ΙΧ συγκρούστηκε με φορτηγό  στο ρεύμα προς Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στο ΙΧ επέβαινε έγκυος γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε. 

Το ΕΚΑΒ σύμφωνα με πληροφορίες παρέλαβε την έγκυο γυναίκα και έναν άνδρα, ενώ στο σημείο έσπευσε και η πυροσβεστική, χωρίς να χρειαστεί να διενεργήσει απεγκλωβισμό.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Αστυνομία Πυροσβεστική

Ειδήσεις