Στα μπλόκα και σήμερα οι αγρότες- Πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό

Οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης είπαν ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουν και σε κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών

Οι αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται στα μπλόκα και να κλείνουν δρόμους, ενώ οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης ανακοίνωσαν ότι την επόμενη εβδομάδα σκοπεύουν να προχωρήσουν σε αποκλεισμούς αεροδρομίων και λιμανιών. Αυτό συμβαίνει παρά την αυστηρή προειδοποίηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να στοχοποιούνται τελωνεία και λιμάνια, καθώς κάτι τέτοιο θα έχει συνέπειες. Ο υπουργός υπογράμμισε πως δεν μπορεί να υπάρξει ενέργεια που θα εμποδίσει τη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και πως, πέρα από συλλήψεις, η κατάληψη ενός τελωνείου, που αποτελεί σημείο εισόδου και εξόδου της χώρας, είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Αγρότες πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό στο κέντρο της Λάρισας

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας μπήκαν στο κέντρο της Λάρισας με τρακτέρ. Εκεί ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική της κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα, πέταξαν γάλα, σιτάρι και σανό. Η κινητοποίηση έρχεται σε συνέχεια των συνεχών πιέσεων που ασκούν οι κτηνοτρόφοι για ζητήματα όπως οι τιμές παραγωγού και τα κόστη παραγωγής.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ (EUROKINISSI)

Πού υπάρχουν μπλόκα

Εκτός από τα μπλόκα που έχουν στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα το βράδυ της Δευτέρας, περίπου 100 αγρότες προχώρησαν σε κλείσιμο του συνοριακού σταθμού των Ευζώνων τον οποίο, όπως είπαν, θα κρατήσουν κλειστό μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αγρότες στο σημείο θα επιτρέπουν μόνο την έξοδο των ελληνικών φορτηγών με προϊόντα προς εξαγωγή. Στις 6 θα τον ανοίξουν ξανά για να αποσυμφορηθεί η κίνηση και στις 12 το βράδυ θα τον ξανακλείσουν.