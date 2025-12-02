Από τη Δυτική Αχαΐα έως το Αίγιο και τον Ερύμανθο: Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις- Πότε και πού θα στηθούν τα μπλόκα

Στα μπλόκα βγαίνουν οι αγρότες της Αχαΐας, με τις κινητοποιήσεις να ξεκινούν κλιμακωτά μέσα στην εβδομάδα σε όλο τον νομό.

Την αρχή κάνουν την Τετάρτη οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας, την Παρασκευή ακολουθούν οι παραγωγοί της Αιγιάλειας, ενώ σήμερα το βράδυ αποφασίζουν για τη δική τους στάση οι αγρότες του Ερυμάνθου.

Στη Δυτική Αχαΐα, ο Αγροτικός Σύλλογος και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων έχουν ήδη συγκροτήσει κοινή συντονιστική επιτροπή, με στόχο τον σχεδιασμό και τη συντονισμένη οργάνωση των δράσεων όλου του πρωτογενούς τομέα. Όπως τονίζεται, η ενιαία αυτή δομή κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που πλήττουν τους παραγωγούς.

Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, όπου από τις 14:00 έως τις 18:00 οι αγρότες και κτηνοτρόφοι καλούνται να συγκεντρωθούν με τα τρακτέρ τους στον κόμβο- φανάρια της Κάτω Αχαΐας. Εκεί θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνέλευση και θα ληφθεί απόφαση για τα επόμενα βήματα.

Αντίστοιχη κλιμάκωση ανακοινώνει και ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου «Μπακόπουλος- Ντρινιάς», ο οποίος καλεί τους παραγωγούς της περιοχής σε συγκέντρωση την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στον κόμβο Σελινούντα, τονίζοντας πως «δεν κάνουμε βήμα πίσω» και καλώντας σε μαζική συμμετοχή για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων.

Σήμερα, Τρίτη, τον δικό τους δρόμο αποφασίζουν οι αγρότες του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ερυμάνθου, οι οποίοι συνεδριάζουν στις 8:00 το βράδυ στην αίθουσα του συλλόγου στο Σταυροδρόμι.

Τα αιτήματα των αγροτών επικεντρώνονται στην πλήρη αποζημίωση για το χαμένο εισόδημα, την κατάργηση της ΚΑΠ, την αναγνώριση των πυρόπληκτων περιοχών, τη στήριξη της υπαίθρου και τη δημιουργία κρίσιμων υποδομών, όπως δεύτερο κτηνιατρείο στην Τριταία.

Όπως υπογραμμίζουν, η παρουσία όλων είναι καθοριστική ώστε να μην ερημοποιηθεί η ύπαιθρος και να μπορέσουν οι νέοι να παραμείνουν στους τόπους τους.

Ενισχύονται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στις διεκδικήσεις τους δηλώνουν οι αγρότες και παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, στο τελωνείο των Ευζώνων και στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 στην Καρδίτσα.

Αγρότες κινητοποιήθηκαν επίσης σε Ημαθία, Ευζώνους, Νέα Χαλκηδόνα, Θεσσαλονίκης και στα σύνορα στη Δοϊράνη.

Οι αγρότες ζητούν λύσεις για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης, καθώς και την έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων και τονίζουν ότι είναι αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν αν δεν πάρουν πειστικές απαντήσεις.

Στο πιο κεντρικό κεντρικό μπλόκο, αυτό της Νίκαιας στη Λάρισα, η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης, παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να γίνεται μέσω του κόμβου του Πλατύκαμπου.