Λούτσα: Αλκοόλ είχε καταναλώσει ο 29χρονος στο δυστύχημα με τον 24χρονο

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη φονική παράσυρση στη Λούτσα, όπου έχασε τη ζωή του ο 24χρονος κληρονόμος της οικογένειας των σοκολατοποιείων «Leonidas».
Το βράδυ του Σαββάτου (29.11.2025), ο 29χρονος οδηγός από τη Βραυρώνα, μετά από επικίνδυνη πορεία προς τη Ραφήνα, προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, παρασύροντας θανάσιμα τον 24χρονο και τραυματίζοντας ακόμη τρεις γυναίκες. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βγήκε αρνητικό.
Ωστόσο, οι αρχές περίμεναν τα επίσημα αποτελέσματα και των τοξικολογικών εξετάσεων για να επιβεβαιωθεί το αν τελικά ο 29χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ή όχι.
Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν ότι ο 29χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο, αναμένονται και τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν οδηγούσε και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.
Την ίδια ώρα, η 21χρονη σύντροφος του άτυχου 24χρονου, νοσηλεύεται στο ΚΑΤ φέροντας σοβαρά τραύματα. Η κοπέλα χειρουργήθηκε χτες επιτυχώς και πλέον η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.
Οι άλλες 2 γυναίκες που τραυματίστηκαν ήταν η μητέρα και η αδερφή του 24χρονου που σκοτώθηκε, οι οποίες ευτυχώς τραυματίστηκαν ελαφρά και πήραν εξιτήριο από το ΚΑΤ αυθημερόν.
