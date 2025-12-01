Ινδονησία: 1.160 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες- Σοβαρές καταστροφές και στη Σρι Λάνκα

Μετά τις φονικές πλημμύρες

Διασώστες και στρατιώτες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να ανοίξουν τους δρόμους και να παράσχουν βοήθεια στους κατοίκους της Σρι Λάνκα και της Ινδονησίας, οι οποίοι πλήττονται από πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 1.160 και εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται σε τέσσερις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας. Ο κυκλώνας στη Σρι Λάνκα και μια ισχυρή τροπική καταιγίδα που έπληξε την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και την Ινδονησία -ιδιαίτερα στο μεγάλο νησί της Σουμάτρας- προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές κατά τη διάρκεια της εποχής των μουσώνων. Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που ακολούθησαν ήταν καταστροφικές για τις τοπικές κοινότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι στέλνει ομάδες ταχείας επέμβασης και ιατροφαρμακευτικό υλικό στην περιοχή. Η τραγωδία αυτή «είναι μια πρόσθετη υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα και πιο ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα, με καταστροφικές συνέπειες», είπε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Γενεύη. Στη Σουμάτρα, ο απολογισμός από τις πλημμύρες αυξήθηκε σήμερα στους 593 νεκρούς και 470 αγνοούμενους, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> In the middle of devastating floods, Indian Air Force MI-17s touched down in Sri Lanka’s hardest-hit villages. Pink life jackets, little kids in arms, 27 tonnes of relief, NDRF heroes on ground - this is <a href="https://twitter.com/hashtag/OperationSagarBandhu?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#OperationSagarBandhu</a> in action! When disaster strikes, India stands… <a href="https://t.co/1yOGCueuof">pic.twitter.com/1yOGCueuof</a></p>— OmiVerseGlobal (@omiverseglobal) <a href="https://twitter.com/omiverseglobal/status/1995554799090385177?ref_src=twsrc%5Etfw">December 1, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Το νερό μου έφτανε μέχρι τον λαιμό» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μισμπαχούμ Μουνίρ, 28 ετών, κάτοικος του Βόρειου Άτσεχ, στο βόρειο άκρο της Σουμάτρας, που οδηγούσε το αυτοκίνητό του όταν τον παρέσυρε ένας χείμαρρος. Στο σπίτι του «το νερό έφτασε σε ύψος τα δύο μέτρα, όλα τα έπιπλα καταστράφηκαν. Το μόνο που μου έμεινε είναι τα ρούχα που φοράω», είπε ο νεαρός άνδρας, κλαίγοντας με λυγμούς. Για τους κατοίκους που έχουν καταφύγει σε κέντρα υποδοχής «οι συνθήκες είναι ανησυχητικές, υπάρχουν έγκυες και μικρά παιδιά» και «δεν υπάρχει ηλεκτρικό», είπε ο Μουνίρ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Over 300 killed, state of emergency declared as <a href="https://twitter.com/hashtag/CycloneDitwah?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CycloneDitwah</a> triggered severe flooding across <a href="https://twitter.com/hashtag/SriLanka?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SriLanka</a><br><br>5/12<a href="https://twitter.com/hashtag/Cyclone?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Cyclone</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Flood?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Flood</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Asia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Asia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Landslide?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Landslide</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Flashflood?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Flashflood</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Rain?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Rain</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Climate?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Climate</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Weather?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Weather</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Viral?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Viral</a> <a href="https://t.co/318kUpEDfP">pic.twitter.com/318kUpEDfP</a></p>— Earth42morrow (@Earth42morrow) <a href="https://twitter.com/Earth42morrow/status/1995558813584458232?ref_src=twsrc%5Etfw">December 1, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο, που επισκέφθηκε το πρωί τις πληγείσες περιοχές, είπε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι «να στείλει αμέσως την αναγκαία βοήθεια». Ανακοίνωσε ότι θα αναπτυχθούν αεροσκάφη και ελικόπτερα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις διάσωσης, μαζί με τρία πολεμικά πλοία που έχουν σταλεί σε περιοχές όπου οι δρόμοι κατέστησαν αδιάβατοι από τη λάσπη και τα συντρίμμια. Ο πρόεδρος δέχεται έντονες πιέσεις προκειμένου να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της φονικότερης φυσικής καταστροφής μετά τον σεισμό και το τσουνάμι που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 2.000 ανθρώπους στην Κελέβη, το 2018.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">More than 250 killed as Catastrophic floods swept through Sumatra <a href="https://twitter.com/hashtag/Indonesia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Indonesia</a><br><br>3/12<br><br>VC: Info FPMKI<a href="https://twitter.com/hashtag/Flood?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Flood</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Asia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Asia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Sumatra?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Sumatra</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Rain?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Rain</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Cyclone?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Cyclone</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Flashflood?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Flashflood</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Rain?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Rain</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Climate?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Climate</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Weather?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Weather</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Viral?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Viral</a> <a href="https://t.co/xkQT7uKvXA">pic.twitter.com/xkQT7uKvXA</a></p>— Earth42morrow (@Earth42morrow) <a href="https://twitter.com/Earth42morrow/status/1995558807804805182?ref_src=twsrc%5Etfw">December 1, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σε αντίθεση με τον Σριλανκέζο ομόλογό του, ο Πραμπόβο Σουμπιάντο δεν έχει ζητήσει τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας. Στη Σρι Λάνκα, τουλάχιστον 390 είναι οι νεκροί και 352 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών. Ο πρόεδρος Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκε δεσμεύτηκε ότι θα ανοικοδομηθούν οι πληγείσες περιοχές μετά «τη σημαντικότερη καταστροφή στην ιστορία» της χώρας, όπως την χαρακτήρισε.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Sri Lanka's Army carried out a daring rescue operation to save dozens of people trapped in the flood and landslide stricken Rattota area of Matale, one of the districts cut-off following the devastating Cyclone <a href="https://twitter.com/hashtag/lka?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#lka</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SriLanka?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SriLanka</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/SLnews?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SLnews</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/NewsUpdate?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NewsUpdate</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CycloneDitwah?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CycloneDitwah</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Floods?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Floods</a> <a href="https://t.co/DAdVT6aDK3">pic.twitter.com/DAdVT6aDK3</a></p>— Zulfick Farzan (Official) (@FarzanZulfick) <a href="https://twitter.com/FarzanZulfick/status/1995451092843323678?ref_src=twsrc%5Etfw">December 1, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>