Η Μελάνια Τραμπ σε ρόλο ξεναγού στον στολισμένο Λευκό Οίκο

Στα άδυτα του στολισμένου για τα Χριστούγεννα Λευκού Οίκου μας ξεναγεί με ένα βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Με τίτλο: Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά σου – Τα Χριστούγεννα της Αμερικής, η Μελάνια Τραμπ στέλνει τις ευχές της μέσα από την ξενάγηση αυτή στον εντυπωσιακά στολισμένο Λευκό Οίκο.

«Αυτά τα Χριστούγεννα, ας γιορτάσουμε την αγάπη που κρατάμε μέσα μας και ας τη μοιραστούμε με τον κόσμο γύρω μας. Άλλωστε, όπου κι αν βρισκόμαστε, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σπίτι γεμάτο με ατελείωτες δυνατότητες», γράφει στην ανάρτηση την οποία αναδημοσίευσε βεβαίως και ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο X.