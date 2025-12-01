Καιρός- Τσατραφύλλιας: Έρχεται «αφρικανική καταιγίδα»

Μετά την κακοκαιρία Adel, ένα νέο κύμα έντονων καιρικών φαινομένων αναμένεται να πλήξει ξανά όλη τη χώρα.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, σε ανάρτησή του στα social media, προειδοποιεί ότι την Τετάρτη (03.12.2025) μια «αφρικανική καταιγίδα» θα φέρει δυνατές βροχές και ισχυρούς νοτιάδες σε συνολικά 12 περιοχές.

Στο στόχαστρο της νέας κακοκαιρίας θα βρεθούν η Δυτική Ελλάδα, η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, η Αττική, οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Έρχεται αφρικανική καταιγίδα. Καλημέρα καλή εβδομάδα και καλό μήνα! Ο τίτλος της σημερινής ανάρτησης δεν είναι τυχαίος. Την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα γεννηθεί στη βόρεια ακτή της Αφρικής και συγκεκριμένα της Λιβύης: στον κόλπο της Σύρτης. Θα μας επηρεάσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι:

Η δυτική Ελλάδα (κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, η Αττική, οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και σταδιακά θα σαρώσουν τις περισσότερες περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά. Χιόνια θα πέσουν στα πολύ ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά. Μέρα με τη μέρα θα μπορέσω να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος για την ένταση και τις περιοχές».