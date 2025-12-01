Αγρότες: Κομμένη στα δύο η Ελλάδα – Έκλεισαν την εθνική οδό στα Μάλγαρα- Δεύτερη μέρα με μπλόκα - ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σήμερα, Δευτέρα, για δεύτερη ημέρα.

Την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών έκλεισαν οι αγρότες στο ύψος των διοδίων στα Μάλγαρα, το μεσημέρι της Δευτέρας (1.12.25).

Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους έκλεισαν την εθνική και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αρχικά, είχαν κλείσει το ρεύμα προς την Αθήνα και στη συνέχεια αφού άφησαν να περάσουν κάποια οχήματα, έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στη Νίκαια παραμένει κλειστή, ενώ και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένος από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, τα οποία έχουν παραταχθεί από χθες κατά μήκος του δρόμου.

Ειδικότερα, έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στις εισόδους και εξόδους του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας στον Ε65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από το 72,3ο έως το 97,3ο χιλιόμετρο (από τον κόμβο Σοφάδων έως τον κόμβο Προαστίου), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επίσης, στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Ανοιξη».