Αγρότες: Κομμένη στα δύο η Ελλάδα – Έκλεισαν την εθνική οδό στα Μάλγαρα- Δεύτερη μέρα με μπλόκα - ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Σε νέα συγκεντρωση στον κόμβο Καλπακίου θα προχωρήσουν σήμερα, στις 18:00, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί του νόμου Ιωαννίνων,
Οι αγροτικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σήμερα, Δευτέρα, για δεύτερη ημέρα.
Την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών έκλεισαν οι αγρότες στο ύψος των διοδίων στα Μάλγαρα, το μεσημέρι της Δευτέρας (1.12.25).
Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους έκλεισαν την εθνική και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αρχικά, είχαν κλείσει το ρεύμα προς την Αθήνα και στη συνέχεια αφού άφησαν να περάσουν κάποια οχήματα, έκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.
Η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης στη Νίκαια παραμένει κλειστή, ενώ και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 εξακολουθεί να είναι αποκλεισμένος από τα τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, τα οποία έχουν παραταχθεί από χθες κατά μήκος του δρόμου.
Ειδικότερα, έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στις εισόδους και εξόδους του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας στον Ε65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από το 72,3ο έως το 97,3ο χιλιόμετρο (από τον κόμβο Σοφάδων έως τον κόμβο Προαστίου), και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιήσουν συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.
Επίσης, στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Ανοιξη».
φωτο eurokinissi
φωτο eurokinissi
φωτο eurokinissi
φωτο eurokinissi
φωτο eurokinissi
Ιωάννινα: Κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων
Σε νέα συγκεντρωση στον κόμβο Καλπακίου θα προχωρήσουν σήμερα, στις 18:00, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί του νόμου Ιωαννίνων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.
Χθες, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, έκλεισαν με τα τρακτέρ την Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς για δύο ώρες, από τις 18:00 έως τις 20:00.
Οι παραγωγοί τονίζουν ότι το σημερινό κάλεσμα αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων των προηγούμενων ημερών και δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες λύσεις.
Στους δρόμους αναμένεται να βγουν και οι αγρότες της Πρέβεζας, οι οποίοι δίνουν ραντεβού στον Λούρο την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr