Πάτρα: Νεκρός 44χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Νεκρός βρέθηκε μέσα στο κελί του, στη Γ’ πτέρυγα των φυλακών Αγίου Στεφάνου, ένας 44χρονος τρόφιμος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Ιρανό που είχε καταδικαστεί για υποθέσεις ναρκωτικών.

Ο άνδρας, γνωστός χρήστης ναρκωτικών, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με τον θάνατό του. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, ενώ έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες εντός του καταστήματος κράτησης.