Μπλόκα: Παραλύει η χώρα - Αποφασίζουν σήμερα οι αγρότες της Αχαΐας

Με πολύ σοβαρά επεισόδια, ξεκίνησε η πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων των αγροτών, ενώ οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Στις 10.30 το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας ανανεώνουν το «ραντεβού» έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες συνάδελφοί τους, για τους οποίους αναμένονται οι ακτηγορίες στο πλαίσιο της διαδικασίας του Αυτοφώρου.

Στα δύο κόπηκε από το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) η Ελλάδα καθώς οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στον κόμβο της Νίκαιας, προχώρησαν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

στα δύο μπλόκα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 800 τρακτέρ και το απόγευμα της Δευτέρας αναμένεται νέα συνέλευση.

Στην Κεντρική Μακεδονία μπλόκο αναμένεται και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη στο σημείο των Μαλγάρων. Ήδη έχουν συγκεντρωθεί αγρότες στην πλατεία και αναμένεται να φτάσουν περίπου στις 10 το πρωί στα διόδια των Μαλγάρων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν πρόθεση για νέο αποκλεισμό χωρίς ωστόσο να αποκλείεται οι αγρότες να κινηθούν από την Επανομή – Χαλκιδική, φτάνοντας ενδεχομένως στον κόμβο του αεροδρομίου, γνωστό ως «Πράσινα Φανάρια».

Μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Μεγάλη είναι και η κινητοποίηση των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των μελισσοκόμων του Νομού Καρδίτσας. Για πρώτη φορά οι αγρότες κατάφεραν να αποκλείσουν τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας με τα αγροτικά τους μηχανήματα.

Αποκλεισμένος παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65 και σε ισχύ παραμένει απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του ανισόπεδου κόμβου Καρδίτσας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65, καθώς και στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο μπλόκο μέχρι να δοθούν λύσεις, ενώ προγραμματίζουν το απόγευμα νέα συνέλευση για να καθορίσουν οργανωτικά τις επόμενες κινήσεις τους.

Επίσης στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη».

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίαςυπάρχει ένα πολύ μεγάλο μπλόκο και αναμένονται οι εξελίξεις στην Χαλκηδόνα σήμερα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που όπως αποφασίστηκε θα διαρκέσουν ως τις 5 Δεκεμβρίου.

Παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης. Από το πρωί της Κυριακής (30/11), αγρότες από τα χωριά του νομού της Ροδόπης πήγαν τα τρακτέρ τους στο σημείο χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι.

Αποφασίζουν σήμερα οι αγρότες της Αχαΐας

Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου: Τη συμμετοχή του σε μαζικά μπλόκα αποφασίζει ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου σε γενική συνέλευση σήμερα Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου.

Σε ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρεται: Καλούμε όλους τους συναδέλφους, αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς, να ξεπεράσουν οποιαδήποτε δυσκολία και δισταγμό και να συνειδητοποιήσουν ότι είτε θα βγουν στον δρόμο να παλέψουν, να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους, είτε τα επόμενα χρόνια θα τους βγάλουν στον δρόμο ως ζητιάνους. Αγωνιζόμαστε για το ζωτικό μας δικαίωμα που μάς το στερούν η κυβέρνηση και η ΚΑΠ της ΕΕ. Ενάντια στον στόχο τους για συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια.

Αγροτικός Σύλλογος Δυτ. Αχαΐας: "Ο αγροτικός σύλλογος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας καλεί όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους σε έκτακτη γενική συνέλευση σήμερα Δευτέρα και ώρα 7:30μμ. στο κόμβο της Κάτω Αχαΐας στο Pik Nik. Θέμα προγραμματισμός κινητοποιήσεων!"

Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ερυμάνθου: "Μέσα από το κάλεσμα της ΠΕΜ συγκλήθηκε συνεδρίαση του Δ.Σ. του συλλόγου μας σε συνεργασία με την ΟΑΣΑ καλούμε όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους σε δυναμική κινητοποίηση και διαμαρτυρία με αφετηρία την διασταυρωση Κουρλαμπά.

Αιτήματα

1. Ευλογία με εμβολιασμό και πλήρη αποζημίωση και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

2. ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατάργηση της ΚΑΠ.

3.Να αποζημιωθούν οι πυροπλυκτοι στο 100% και να επιβεβαιωθεί η κάλυψη ζημιών.

4. Να περάσει και στο ΥΠΑΑΤ ο δήμος ως ορεινός.

5. Ζητάμε δεύτερο κτηνιατρείο στην Τριταία.

6. Μέτρα για την ύπαιθρο και τους νέους:

Είναι ώρα να ληφθούν ουσιαστικά και θαρραλέα μέτρα στήριξης, ώστε οι νέοι να μπορούν να μείνουν και να δημιουργήσουν στα χωριά τους. Δεν μπορούμε να δεχτούμε παθητικά την ερημοποίηση και τη γήρανση της υπαίθρου.

Αντί για λύσεις, συσσωρεύονται προβλήματα που χρονίζουν και κανείς δεν ταλαιπωρείται περισσότερο από τους κατοίκους των χωριών μας. Τα σχολεία τα υποβαθμίζουν, κλείνουν τα ΕΛΤΑ της τράπεζες οι υπηρεσίες που θεωρούνται αυτονόητες πλέον εκλείπουν.

Σε λίγο θα μας κλείσουν καί τα Κ.Υ.

Ο αγώνας τώρα ξεκινάει,η παρουσία όλων μας είναι καθοριστική".