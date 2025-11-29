Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου: Σε αγωνιστική ετοιμότητα με φόντο τα μπλόκα

Τη συμμετοχή του σε μαζικά μπλόκα αποφασίζει ο Αγροτικός Σύλλογος Αιγίου σε γενική συνέλευση τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου.

Σε ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρεται:

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλιείς, να ξεπεράσουν οποιαδήποτε δυσκολία και δισταγμό και να συνειδητοποιήσουν ότι είτε θα βγουν στον δρόμο να παλέψουν, να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους, είτε τα επόμενα χρόνια θα τους βγάλουν στον δρόμο ως ζητιάνους. Αγωνιζόμαστε για το ζωτικό μας δικαίωμα που μάς το στερούν η κυβέρνηση και η ΚΑΠ της ΕΕ. Ενάντια στον στόχο τους για συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια.

Μετά την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης στην ΠΕΜ στην Νίκαια της Λάρισας, αποφασίζουμε την συμμετοχή μας σε μαζικά μπλόκα, πανελλαδικά συντονισμένα και σε άλλες πολύμορφες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, με ξεκίνημα ανάλογα με την προετοιμασία σε κάθε περιοχή από την Κυριακή 30 Νοέμβρη μέχρι και τις 5 Δεκέμβρη.

Να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα βγούμε στην Εθνική Οδό, ότι είναι συνδικαλιστικό μας δικαίωμα να παλεύουμε για την επιβίωσή μας, ότι δεν θα δεχόμαστε τίποτα λιγότερο από ικανοποίηση αιτημάτων που δεν θα μας δίνουν απλά μια ανάσα, αλλά θα μας δίνουν μια προοπτική για το σήμερα και για το αύριο για να μπορούμε να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στις καλλιέργειές μας, στα χωριά μας, να μπορούμε να θρέψουμε τις οικογένειές μας. Δεν πληρωνόμαστε τις επιδοτήσεις/ενισχύσεις που δικαιούμαστε, ενώ κάποιοι απατεώνες, κομματικοί φίλοι και παρατρεχάμενοι των εκάστοτε κυβερνώντων, τσεπώνουν παράνομα πολλά λεφτά από αυτά που μας ανήκουν. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί και δεν μπορούμε πια να εφοδιαστούμε με τα μέσα και εφόδια για να καλλιεργήσουμε τη γη μας, να συντηρήσουμε τα ζώα μας.

Οι τιμές με τις οποίες οι έμποροι αγοράζουν τα προϊόντα που παράγουμε, ενώ στα ράφια των Σούπερ Μάρκετ είναι απλησίαστες για τις λαϊκές οικογένειες. Οι αρρώστιες και οι καταστροφές από καιρικά φαινόμενα εξολοθρεύουν την παραγωγή μας και ενώ παραπληρώνουμε για την ασφάλισή της στον ΕΛΓΑ, αποζημιώσεις μας δίνουν κάποια ψίχουλα κοροϊδίας. Τα αγροτοδικεία που μας σέρνουν, η τρομοκρατία και η καταστολή για το δίκιο του αγώνα που μας βγάζει στους δρόμους. Με κοινό πανελλαδικό πλαίσιο μεταξύ αλλων απαιτούμε: Εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση καθώς και την βασική ενίσχυση που έπρεπε ήδη να μας έχουν καταβληθεί.

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας Μείωση του κόστους παραγωγής Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια.

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ. άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη συζητάνε να προχωρήσουν σε περικοπή. Να αποσυρθούν τώρα όλες οι κατηγορίες, να σταματήσει κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης του δίκαιου αγώνα μας. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 στην κορινθιακή σταφίδα (π.χ. μέτρο 23) για την μειωμένη παραγωγή λόγω της περσινής ανομβρίας και σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής. Ξεχωρίζουν δυο φλέγοντα ζητήματα: Ευλογιά στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, βοήθεια για την δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών και στηρίζουμε όλα τα υπόλοιπα αιτήματα των κτηνοτρόφων καθώς και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ