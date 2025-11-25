Πάνε για μπλόκο στο Ρίο οι αγρότες της Αχαΐας- Τα σενάρια δράσης

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις των αγροτών της Αχαΐας σχετικά με τα επερχόμενα μπλόκα που προγραμματίζονται να ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα.

Η κατεύθυνση αυτή προέκυψε από τη διάσκεψη της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Λάρισα και είχε τη μορφή μαζικού συλλαλητηρίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αιγίου «Μπακόπουλος-Ντρίνιας», Γιάννη Μποδιώτη, οι αγρότες της περιοχής εξετάζουν ήδη τα πρώτα σενάρια δράσης: «Υπάρχουν κάποιες πρώτες σκέψεις για το πώς θα προχωρήσουμε και μία από αυτές είναι να προχωρήσουμε και στο κλείσιμο των διοδίων του Ρίου, αλλά αυτό θα το αποφασίσουμε τις επόμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, θα είμαστε στο γνωστό πλέον μπλόκο στη γέφυρα του Σελινούντα, ενώ δεν αποκλείονται και άλλα σημεία», δηλώνει στο thebest.gr.

Παράλληλα, ο κ. Μποδιώτης διευκρινίζει το πλαίσιο της απόφασης που ελήφθη στη Λάρισα: «Στη συγκέντρωση στη Λάρισα που πήρε τη μορφή μαζικού συλλαλητηρίου, η απόφαση να προχωρήσουμε σε μπλόκα ελήφθη ομόφωνα και λέει ότι κατεβαίνουμε από τις 30 Νοέμβρη μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν μιλάμε για μπλόκα μιας εβδομάδας, κάθε περιοχή και κάθε σύλλογος θα αποφασίσουν τις κινήσεις τους και θα προχωρήσουν ανάλογα μέσα σε εκείνη την εβδομάδα. Οπότε, το «30 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου» σημαίνει πως οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις θα ληφθούν και θα ξεκινήσουν εντός αυτών των ημερών. Το πότε, όμως, θα τελειώσουν, θα το αποφασίζει κάθε σύλλογος, σε επαφή πάντα με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων», προσθέτει.