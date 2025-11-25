Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Και ξαφνικά, κάποιος αποφάσισε να κλείσει τον πεζόδρομο της Γεροκωστοπούλου- Έτσι απλά

ΦΩΤΟ από την ομάδα στο Facebook: Πάτρα αυτά που δεν λέγονται

Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου
[email protected]

Η παρουσία των εμποδίων δημιουργεί πρακτικά προβλήματα για τους πολίτες, καθώς περιορίζει σημαντικά την ελεύθερη διέλευση στον πεζόδρομο

Τρία νέα κίτρινα εμπόδια έκαναν ξαφνικά την εμφάνισή τους, στην αριστερή πλευρά του πεζόδρομου της Γεροκωστοπούλου, στην συμβολή με την Υψηλάντου, στην Πάτρα, αφήνοντας έκπληκτους τους διερχόμενους.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία και σειρά ερωτημάτων σχετικά με το ποιος αποφάσισε την τοποθέτηση των εμποδίων, με τους κατοίκους και τους περαστικούς να θέτουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και προσβασιμότητας.

Και αυτό, γιατί η παρουσία των εμποδίων δημιουργεί πρακτικά προβλήματα για τους πολίτες, καθώς περιορίζει σημαντικά την ελεύθερη διέλευση στον πεζόδρομο. Όπως επισημαίνουν, τα εμπόδια αποκλείουν τη διέλευση αναπηρικών αμαξιδίων, στερώντας ουσιαστικά την πρόσβαση σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Επιπλέον, αποτρέπουν τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρων ή πυροσβεστικών, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών σε περίπτωση ανάγκης. Ακόμα και υπέρβαρα άτομα ή με περιορισμένη κινητικότητα δυσκολεύονται να περάσουν, με αποτέλεσμα να καθίσταται ο πεζόδρομος ουσιαστικά αποκλεισμένος γι’ αυτούς.

Μιλώντας στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, Παναγιώτης Μελάς τόνισε ότι αγνοεί ποιος προχώρησε στην τοποθέτηση των εμποδίων, καθώς δεν υπήρξε παρέμβαση ή απόφαση από τον Δήμο. Όπως δήλωσε, οι αρμόδιοι του Δήμου βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης για να εντοπιστεί ποιος προχώρησε σε αυτή την ενέργεια.

 

ΦΩΤΟ από την ομάδα: Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται...

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Οδός Γεροκωστοπούλου Παναγιώτης Μελάς Προσβασιμότητα

