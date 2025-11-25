Μετωπική σύγκρουση δύο φορτηγών στην Πατρών -Πύργου: Απεγκλωβισμός τραυματισμένου ατόμου

ΝΕΟΤΕΡΟ: Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μετωπικά νωρίτερα σήμερα στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της ΒΙΠΕ, με αποτέλεσμα ένας οδηγός να εγκλωβιστεί και να τραυματιστεί.

Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στον απεγκλωβισμό του, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της σοβαρής σύγκρουσης.

Πρώτη Ενημέρωση: Σοβαρό τροχαίο αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της ΒΙΠΕ (Θεριανό). Δύο φορτηγά, συμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συγκρούστηκαν μετωπικά, με το ένα να έχει "διπλώσει".

Υπάρχει αναφορά για εγκλωβισμένο τραυματισμένο άτομο, με την Πυροσβεστική να σπεύδει άμεσα στο σημείο για απεγκλωβισμό αλλά και το ΕΚΑΒ για να το παραλάβει.

Παράλληλα, δυνάμεις της Αστυνομίας έχουν σπεύσει για ρύθμιση της κυκλοφορίας - έχει διακοπεί η κυκλοφορία από Καμίνια προς ΒΙΠΕ- και διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.