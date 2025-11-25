Πάτρα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, την Πέμπτη, για τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους XXV Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο – Κορτίνα 2026», θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της Πάτρας.

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της πομπής.

Αναλυτικά

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες ότι στο πλαίσιο της διέλευσης της Ολυμπιακής Φλόγας την Πέμπτη 27/11/2025 στην Πάτρα και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Απαγόρευση στάθμευσης των οχημάτων:

α) Στην οδό Αγ. Σοφίας από την συμβολή της με την οδό Κορίνθου έως την συμβολή της με οδό Κωνσταντινουπόλεως από ώρες 06:00-13:00

β) Στην οδό Κωνσταντινουπόλεως από την συμβολή της με την οδό Αγ. Σοφίας έως την διασταύρωσή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου από ώρες 06:00-13:00

γ) Στην οδό Μαιζώνος από την διασταύρωσή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου έως την διασταύρωσή της με την οδό Γούναρη από ώρες 06:00-13:00

δ) Στην οδό Κορίνθου από την διασταύρωσή της με την οδό Γούναρη έως την διασταύρωσή της με την οδό Αγ. Σοφίας από ώρες 06:00-13:00

ε) Στην οδό Πανεπιστημίου από την συμβολή της με την οδό Αγίας Σοφίας έως την συμβολή της με την οδό Αχ. Συμπολιτείας από ώρες 06:00-13:00

Η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά την διέλευση της πομπής της Ολυμπιακής Φλόγας θα γίνεται τμηματικά.

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων:

Στην οδό Αγίου Νικολάου από την διασταύρωσή της με την οδό Καραΐσκάκη έως την διασταύρωσή της με την οδό Κορίνθου (κάθοδος) από ώρες 11:20 - 11:40.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.