Πύργος: 6χρονοι διαρρήκτες δρουν αστραπιαία- Καρέ καρέ η δράση τους

Η κατάσταση με τα παραβατικά περιστατικά στον Πύργο, φαίνεται πως έχει ξεφύγει…

Σε βίντεο-ντοκουμέντο του patrisnews, καταγράφονται δύο ανήλικοι Ρομά, ηλικίας περίπου έξι με επτά ετών, να κλέβουν πολύτιμα αντικείμενα από σταθμευμένο αυτοκίνητο μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Ο ιδιοκτήτης είχε αφήσει το όχημά του προσωρινά σε δρόμο με αυξημένη κίνηση προκειμένου να αγοράσει έναν καφέ. Αυτή ήταν η στιγμή που εκμεταλλεύτηκαν οι μικροί δράστες.

Στο βίντεο φαίνεται να ελέγχουν πρώτα αν τους παρακολουθεί κάποιος.

Στη συνέχεια, ο ένας κάθεται στην αριστερή πλευρά του αυτοκινήτου παίζοντας τον «τσιλιαδόρο», ενώ ο δεύτερος προσεγγίζει σκυφτός την πόρτα του συνοδηγού, την ανοίγει και αρπάζει ένα κινητό τηλέφωνο από το κάθισμα.

Αμέσως μετά, τα δύο παιδιά τρέχουν για να διαφύγουν. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτά από θαμώνες του καφέ, οι οποίοι τα καταδίωξαν.

Λίγο παρακάτω, οι ανήλικοι πέταξαν στο δρόμο το κλεμμένο κινητό και εξαφανίστηκαν.