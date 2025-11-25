Πάτρα: Συγκρούσεις οχημάτων σε δύο σημεία μέσα σε μία ώρα

Με το… καλημέρα και υπό έντονη βροχόπτωση, σημειώθηκαν δύο τροχαία ατυχήματα σήμερα Τρίτη, μέσα στο διάστημα από τις 6:00 έως τις 7:00 το πρωί στην Πάτρα.

Το πρώτο συμβάν καταγράφηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, λίγο μετά από την Κάτω Αχαΐα, όπου δύο οχήματα συγκρούστηκαν υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Λίγο αργότερα, δεύτερο τροχαίο, με υλικές ζημιές, σημειώθηκε στον δρόμο προς Καλλιθέα Πατρών.

Στα δύο σημεία έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την καταγραφή των περιστατικών. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.