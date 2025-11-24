Νέα Πέραμος: «Δεν μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό»- Τα πρώτα λόγια του 44χρονου μετά τη σύλληψή του για τη δολοφονία του αδελφού του

Η πρώτη μήνυση είχε υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2022, ενώ ακολούθησαν δύο ακόμη σοβαρά περιστατικά το 2023 και το 2024. Σε καμία από τις καταγγελίες δεν ζητήθηκε ποινική δίωξη για τα αδέλφια του. Συνήθως κατονόμαζε ως δράστη τον μεγαλύτερο αδελφό, ενώ σε μία περίπτωση είχε καταγγείλει και το θύμα για ξυλοδαρμό.

«Δεν μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό». Αυτά είναι τα πρώτα λόγια του 44χρονου που συνελήφθη από την Ασφάλεια για τη δολοφονία του 47χρονου αδελφού του με ψαλίδι στη Νέα Πέραμο . Σύμφωνα με το STAR, ο άνδρας ήταν γνωστός στις αρχές, αλλά ως θύμα, καθώς είχε καταγγείλει τα αδέλφια του για ενδοοικογενειακή βία έξι φορές.

Ακόμη, ο κατηγορούμενος το 2014 είχε αποπειραθεί να βάλει τέλος στη ζωή του.

Τα τρία αδέρφια, γιοι αστυνομικού που έχει φύγει από τη ζωή, ζούσαν μαζί και στον Λουτρόπυργο, αλλά και στην Κινέτα. Από την περιοχή της Κινέτας έφυγαν πριν 7 χρόνια περίπου, όταν τους έδιωξε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.

Συχνοί καβγάδες μεταξύ θύτη και θύμα

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες ανάμεσα σε θύμα και θύτη οι οποίοι δεν έμεναν στα λόγια καθώς αρκετές φορές είχαν βγει τα μαχαίρια.

Οι δύο τους φέρονται να αντιμετώπιζαν προβλήματα με το αλκοόλ και κάθε φορά που έχαναν τον έλεγχο επιτίθονταν ακόμη και στον μεγαλύτερο αδελφό τους ο οποίος τους συντηρούσε οικονομικά και ήταν αυτός που τα ξημερώματα κάλεσε την Άμεση Δράση και το 166. Μάλιστα, παλαιότερα, ο 44χρονος είχε πάει να πνίξει τον 47χρονο αδερφό του με αποτέλεσμα να καταλήξουν στα δικαστήρια.

«Ο Νίκος με τον Δημήτρη σκοτώνονταν συνέχεια. Ερχόταν η Αστυνομία και ο ένας κατηγορούσε τον άλλον. Είχαν θέματα με το αλκοόλ, είχαν γενικά θέματα από όταν έχασαν τη μάνα τους.

Καβγάδες συνέχεια, καβγάδες φοβερούς. Έπαιζαν ξύλο, και μαχαίρια έπιαναν. Το έχουν ξανακάνει αυτό τα παιδιά. Ήταν ευγενικά παιδιά αλλά το περίμενα ότι θα καταλήξουν έτσι.

Και τον αδελφό τους ακόμη που δούλευε όλη την ημέρα ντελίβερι για να τους ζει είχαν πάρει μαχαίρια και τον κυνηγούσαν στον δρόμο», λέει μια γειτόνισσα των 3 αδελφών ενώ τόσο η ίδια όσο και ένας άλλος γείτονας περιγράφουν τον καβγά που προηγήθηκε τους άγριου φονικού.

«Από τις 3 η ώρα σκοτώνονταν. Το βράδυ αργά χθες είχε κατέβει ο Νίκος κάτω και καθόταν κάτω στο δρόμο. Τον είδε ένας φορτηγατζής και τον ρώτησε γιατί δεν πάει σπίτι του και του είπε άσε με γιατί αν πάω σπίτι θα σκοτώσω τον αδελφό μου», λέει η ίδια.

«Δεν έχω ακούσει άλλον άνθρωπο να βρίζει τόσο πολύ τη μητέρα του όσο ο Νίκος. Πιάνονταν στα χέρια σχεδόν κάθε μέρα. Νομίζω είχε βγει ξανά και μαχαίρι.

Δεν ήταν σε θέση να δουλέψουν αυτά τα παιδιά γιατί ήταν σε ναρκωτικά σίγουρα και σε αλκοόλ. Ξέρω ότι το βράδυ τον Νίκο τον φιλοξένησε ένα νταλικέρης εδώ γιατί πήγε και του είπε "δεν θα πάω πάνω γιατί αν θα πάω θα τον σκοτώσω"», περιγράφει ένας φίλος και γείτονας τον τριών αδελφών.