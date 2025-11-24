Λουτράκι: Ο πρώην σύζυγος της δασκάλας ζητά ψυχιατρική βοήθεια για εκείνη

Η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για ακατάλληλη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο σχολείο της στο Λουτράκι, είχε αποκαλύψει προηγουμένως ότι φέρεται να υπέφερε από κακοποίηση από τον πρώην σύζυγό της.

Ωστόσο, ο πρώην σύζυγος απάντησε σε δηλώσεις της στην εκπομπή Live News, διαψεύδοντας τα περί κακοποίησης και σημειώνοντας ότι έχουν χωρίσει από τον Μάρτιο και δεν έχουν πλέον καμία επαφή. Υπενθυμίζεται ότι η 55χρονη είχε καταγγείλει στο Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου ότι ο 6χρονος την άγγιξε στο στήθος.

Όπως ανέφερε ο πρώην σύζυγός της από την μεριά του: «Ότι είχε προβλήματα, είχε. Προσπαθούσαμε να τη βοηθήσουμε ψυχολογικά, ηθικά και τα λοιπά, όλα αυτά τα χρόνια. Δεν δέχτηκε τις αξιολογήσεις. Δούλευε τόσα χρόνια στα σχολεία, διορίστηκε (πριν) 4 χρόνια.

Εξέτισε την προβλεπόμενη που είχε να κάνει στην Κορινθία και μετά μπορούσε να έρθει Αθήνα, αλλά δεν έκανε αίτηση, γιατί της άρεσε εκεί πέρα κι εμένα με άφησε μόνο μου με τα παιδιά, με τους γονείς της. Έχουμε χωρίσει από 1η Μαρτίου, δεν έχουμε καμία επαφή και τώρα βγαίνει και με συκοφαντεί ότι την κακοποιούσα 30 χρόνια».

Και συμπλήρωσε: «Είπαμε θα χωρίσουμε κοινή συναίνεση. Τώρα από εκεί και πέρα τι βγαίνει και λέει μετά… Θέλω να σκεφτώ τι θα κάνω. Εγώ σκέφτομαι τα παιδιά, άμα το προχωρήσει πολύ και εγώ τα δικαιώματα μου σκέφτομαι, την προστασία της υπόληψης μου, τώρα αυτά που βγαίνει και λέει, όσοι μας ξέρουν ποιος την πιστεύει;».



