Γερμανία: Δύο επιβάτες έτρεχαν στον διάδρομο για να προλάβουν την πτήση τους

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το αεροπλάνο , με προορισμό τη Ρουμανία, φαινόταν με κόκκινα φώτα να αναβοσβήνουν και τους κινητήρες του να λειτουργούν, υποδηλώνοντας ότι βρισκόταν στη μέση της τροχοδρόμησης για την αναχώρησή του στις 21:30. Τότε, οι δύο άνδρες φέρονται να κάνουν σήμα στον πιλότο ότι ήθελαν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο.

Οι άνδρες, 28 και 47 ετών, εντοπίστηκαν να τρέχουν στον διάδρομο του αεροδρομίου Κολωνίας-Βόννης την Παρασκευή (21/11), προσπαθώντας να προλάβουν την πτήση τους με την Wizz Air.

Δύο επιβάτες συνελήφθησαν στη Γερμανία αφού προσπάθησαν να φτάσουν στο αεροπλάνο τους τρέχοντας στον διάδρομο απογείωσης, μετά την απώλεια της επιβίβασής τους.

Ένας υπάλληλος του αεροδρομίου εθεάθη να πλησιάζει τους άνδρες και να παρεμβαίνει. Παρά την καθυστέρηση, το αεροπλάνο κατάφερε να απογειωθεί λίγα λεπτά αργότερα και τελικά προσγειώθηκε νωρίτερα από το προγραμματισμένο στο Βουκουρέστι.

Τι ανέφεραν οι Αρχές και το Αεροδρόμιο

Οι Γερμανοί αστυνομικοί δήλωσαν ότι η πύλη B70 είχε ήδη κλείσει. Ισχυρίστηκαν ότι οι δύο άνδρες έσπασαν το γυαλί ενός συναγερμού έκτακτης ανάγκης στις 21:33 και πάτησαν ένα κουμπί για να ανοίξουν την πόρτα προς τον διάδρομο προσγείωσης. Ο εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας, Όλιβερ Χύνεβινκελ, δήλωσε στην Bild: «Έχουν απαγγελθεί ποινικές κατηγορίες για παράνομη είσοδο εναντίον των ανδρών. Η παραβίαση του νόμου για την ασφάλεια των αερομεταφορών εξακολουθεί να διερευνάται».

Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου Κολωνίας-Βόννης δήλωσε στην εφημερίδα: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι την Παρασκευή το βράδυ, δύο επιβάτες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών μέσω μιας εξόδου κινδύνου, αφού πέρασαν από τον έλεγχο ασφαλείας. Οι δύο δράστες συνελήφθησαν από το προσωπικό του αεροδρομίου και παραδόθηκαν στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία. Το αεροδρόμιο Κολωνίας-Βόννης έχει κινήσει νομικές διαδικασίες. Η ασφάλεια των πτήσεων στο αεροδρόμιο δε διακυβεύτηκε ποτέ και οι πτήσεις δεν επηρεάστηκαν».

Ακόμη μια... ιδιαίτερη περίπτωση παραβίασης ασφάλειας των αερομεταφορών

Λίγο καιρό νωρίτερα, ένας 45χρονος επιβάτης της Ryanair κλειδώθηκε στην τουαλέτα και φώναζε ομοφοβικές βρισιές στους αεροσυνοδούς επειδή άργησαν να του φέρουν το σάντουίτς του. Το περιστατικό εκδικάστηκε σήμερα (24/11) στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Δουβλίνου. Ο 45χρονος Τζέραρντ Μουρχάους, ο οποίος καθυστέρησε την προσγείωση για αρκετά λεπτά και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της πτήσης, κρίθηκε ένοχος για «απειλητική, υβριστική ή προσβλητική συμπεριφορά σε αεροσκάφος», καταδικάστηκε σε ανασταλτική ποινή 3 μηνών και σε πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Ο δράστης, πατέρας δύο παιδιών, δήλωσε στο δικαστήριο ότι χρειαζόταν την τουαλέτα λόγω γαστρεντερικών προβλημάτων και ισχυρίστηκε ότι υπέστη ρατσιστική διάκριση από τους αεροσυνοδούς, καθώς ήταν μέλος της ιρλανδικής εθνοτικής ομάδας Τράβελερ, στην πτήση της 15ης Αυγούστου από το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου προς το Δουβλίνο.