Πότε κλείνουν τα σχολεία για Χριστούγεννα - Πότε ανοίγουν, ποιες οι αργίες του 2026

Καθώς η χριστουγεννιάτικη περίοδος πλησιάζει, ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν οικογένειες είναι το πότε θα κλείσουν τα σχολεία για τις γιορτές.

Οι σχολικές διακοπές των Χριστουγέννων αποτελούν τη μεγαλύτερη «ανάσα» του χειμώνα για μαθητές και εκπαιδευτικούς και σηματοδοτούν δύο εβδομάδες ξεκούρασης, οικογενειακών στιγμών και εορταστικών δραστηριοτήτων.

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα

Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα κλείσουν την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, δηλαδή την παραμονή των Χριστουγέννων.

Η τελευταία ημέρα μαθημάτων πριν από τις διακοπές θα είναι η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, οπότε πολλά σχολεία συνηθίζουν να πραγματοποιούν τις χριστουγεννιάτικες γιορτές ή μικρές εκδηλώσεις.

Από τις 24 Δεκεμβρίου αρχίζει επίσημα η περίοδος των σχολικών διακοπών. Στο διάστημα αυτό τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ δεν πραγματοποιείται καμία εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Πότε ανοίγουν ξανά τα σχολεία

Τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, καθώς η 6η Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανίων, αποτελεί επίσημη αργία, ενώ και η 7η Ιανουαρίου – αν και δεν θεωρείται αργία – παραδοσιακά βρίσκει τα σχολεία κλειστά.

Έτσι, η επιστροφή στην τάξη γίνεται την επόμενη ημέρα, με το νέο έτος να σηματοδοτεί και την επανεκκίνηση της σχολικής ρουτίνας.

Η συνολική διάρκεια των διακοπών είναι περίπου δύο εβδομάδες, προσφέροντας έναν ικανοποιητικό χρόνο ξεκούρασης πριν από τη συνέχιση του σχολικού έτους.

Αργίες 2026 – Όλες οι επίσημες ημερομηνίες

Για καλύτερο προγραμματισμό της χρονιάς, ακολουθούν οι επίσημες αργίες του 2026: