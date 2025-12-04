Επιστρέφουν τα Αθλητικά Σχολεία- Ιδρύονται 13 νέες σχολικές μονάδες

Ολοκληρώνεται η διαδικασία για την αναβίωση των Αθλητικών Σχολείων, με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με τον πρωταθλητισμό στην Ελλάδα.

Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση, επιβεβαίωσε ότι η Ομάδα Εργασίας για τη δημιουργία των Πρότυπων Αθλητικών Σχολείων (Π.Α.Σ.) έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία των εισηγήσεών της.

Η Σοφία Ζαχαράκη επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη κύκλος διαβουλεύσεων με τους δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης, με στόχο οι τελικές θεσμικές πράξεις να προχωρήσουν εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Η γνωστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει ότι το σχέδιο επιστρέφει δυναμικά, δεκαπέντε χρόνια μετά την κατάργηση των προηγούμενων δομών, και μάλιστα με εντελώς νέα φιλοσοφία λειτουργίας, προσαρμοσμένη στα σύγχρονα πρότυπα αθλητικής εκπαίδευσης.

Πιλοτική εφαρμογή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Στόχος η δημιουργία 13 σχολείων σε όλη τη χώρα



Η εισήγηση της Επιτροπής προβλέπει την ίδρυση δύο Πρότυπων Αθλητικών Γυμνασίων και δύο Πρότυπων Αθλητικών Λυκείων, με έδρα τη Νέα Ιωνία (κοντά στο ΟΑΚΑ) και τη Θεσσαλονίκη (κοντά στο Καυταντζόγλειο Στάδιο). Η τελική στόχευση είναι η λειτουργία 13 Πρότυπων Αθλητικών Σχολείων, ένα σε κάθε περιφέρεια της χώρας.

Ενδεικτικό της κατεύθυνσης της Επιτροπής είναι ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αύξηση ωρών Φυσικής Αγωγής ή σε αναδιάρθρωση ωραρίων· αντιθέτως, το βάρος δίνεται στη σύνδεση των σχολείων με τις εθνικές ομοσπονδίες και στην εξατομικευμένη προπονητική διαδικασία.

Ποιοι μαθητές θα φοιτούν – Τι προβλέπεται για τις επιδόσεις και τις επιλογές

Τα νέα σχολεία απευθύνονται αποκλειστικά σε μαθητές και μαθήτριες με υψηλές αθλητικές επιδόσεις, είτε πρόκειται για αρτιμελείς αθλητές είτε για αθλητές με αναπηρίες.

Το κατώτατο επίπεδο συμμετοχής ορίζεται ως «μέλος προεθνικής ομάδας – ηλικιακά αντίστοιχης ή ανώτερης».

Η επιλογή δεν θα είναι ανοιχτή στον γενικό μαθητικό πληθυσμό, αλλά θα γίνεται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Ομοσπονδίας προς την Κεντρική Επιτροπή Επιλογής (ΚΕΕ ΠΑΣ), με ετήσια ανανέωση και αξιολόγηση, ενώ η παραμονή στο σχολείο θα συνδέεται με την αθλητική συνέπεια, τις επιδόσεις και το προπονητικό πρόγραμμα.

Το νέο εκπαιδευτικό και προπονητικό πρόγραμμα

Τα Πρότυπα Αθλητικά Σχολεία θα λειτουργούν ως Γυμνάσια με προσαρτημένες Λυκειακές Τάξεις και θα συνδυάζουν:

μαθήματα γενικής παιδείας

μαθήματα αθλητικής παιδείας και προπονησιολογίας

θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση ανά άθλημα

οργανωμένο πρόγραμμα προπονήσεων εντός του ωρολογίου προγράμματος, όπου αυτό είναι εφικτό.

Το προπονητικό πλάνο κάθε μαθητή–αθλητή θα δομείται σε πλήρη συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες, ενώ η ΚΕΕ ΠΑΣ θα εγκρίνει και θα καθοδηγεί το σύνολο της διαδικασίας.

Εξ αποστάσεως διδασκαλία και αναπλήρωση ωρών για αθλητές σε διοργανώσεις

Κεντρικό στοιχείο του νέου πλαισίου είναι η πρόβλεψη για διαχείριση απουσιών λόγω αγώνων. Όταν οι μαθητές απουσιάζουν για προετοιμασία, συμμετοχή σε κλιμάκια εθνικών ομάδων και επίσημες διοργανώσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το μάθημα εξ αποστάσεως, να αναπληρώνουν τις διδακτικές ώρες και να λαμβάνουν ενισχυτική διδασκαλία.

Εισαγωγή στην Α’ Γυμνασίου – Το πλαίσιο επιλογής

Η εγγραφή μαθητών θα γίνεται μέσω εξετάσεων ή τεστ δεξιοτήτων, ενώ προβλέπεται και ειδική διαδικασία για όσους έχουν ήδη σημαντικές αθλητικές διακρίσεις.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής με εισήγηση της Ομοσπονδίας και έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Τα σχολεία θα εξειδικεύονται σε βασικά αθλήματα όπως στίβος, γυμναστική, κολύμβηση, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, χάντμπολ και μπάσκετ, ενώ το πλήρες πλαίσιο λειτουργίας – από τον αριθμό μαθητών μέχρι τα κριτήρια εισαγωγής και τη λίστα των αθλημάτων – θα καθορίζεται κάθε χρόνο με υπουργική απόφαση που θα εκδίδεται έως τις 31 Ιανουαρίου.