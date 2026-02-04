Back to Top
#TAGS Τέμπη
ΠΑΟΚ: Στη Ρουμανία το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον τρίτο τραυματία

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Πέμπτη είχαν μεταφερθεί με το ίδιο αεροσκάφος οι δύο άλλοι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ

Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα προσγειώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος-ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον τρίτο από τους τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ, στη Ρουμανία.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Πέμπτη είχαν μεταφερθεί με το ίδιο αεροσκάφος οι δύο άλλοι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ, εκ των οποίων ο ένας παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ενώ ο άλλος πήρε εξιτήριο την επόμενη μέρα.

Για τον τραυματία που παρέμεινε στη Ρουμανία, οι θεράποντες ιατροί στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα είχαν εκτιμήσει ότι απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση και αναβολή της αεροδιακομιδής του μέχρι κάτι τέτοιο να καταστεί ιατρικά εφικτό.

#tags ΠΑΟΚ Ρουμανία ΕΚΑΒ

Ειδήσεις