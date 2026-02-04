Θεσσαλονίκη: Επ’ αυτοφώρω σύλληψη 17χρονου για εμπλοκή σε απάτη με το πρόσχημα του «λογιστή»

Μία 59χρονη αντιλήφθηκε την τηλεφωνική απάτη που πήγε να της «στήσει» επιτήδειος με το πρόσχημα του λογιστή, συνδράμοντας αποφασιστικά στη σύλληψη 17χρονου που εμφανίστηκε ως «εισπράκτορας» έξω από το σπίτι της, για να παραλάβει τα κοσμήματα και χρυσαφικά της ώστε να σβηστεί υποτιθέμενο χρέος που της είχε επιβληθεί.

Διατηρώντας την ψυχραιμία της, η γυναίκα ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει επιχείρηση που οδήγησε στην επ' αυτοφώρω σύλληψη του νεαρού.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το πρωί, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Όπως κατήγγειλε η 59χρονη είχε προηγηθεί τηλεφώνημα από άγνωστο που της συστήθηκε ως δήθεν λογιστής και απαίτησε με το παραπάνω πρόσχημα να συγκεντρώσει όλα τα πολύτιμα αντικείμενά της σε ένα κουτί, το οποίο θα παρέδιδε σε «συνεργάτη» του.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των στοιχείων του αγνώστου που κάλεσε την 59χρονη.