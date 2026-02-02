Τι πληρώνεται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 2 έως 6 Φεβρουαρίου

Ξεκινούν από σήμερα οι προγραμματισμένες πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με χιλιάδες δικαιούχους να βλέπουν τα χρήματά τους στους λογαριασμούς τους μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Οι καταβολές αφορούν επιδόματα, παροχές, εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κατά την περίοδο 2 έως 6 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 74.003.000 ευρώ σε 99.862, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 3 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 5 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 16.320.000 ευρώ σε 34.461 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Από 2 έως 6 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 10.300.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

-28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

-1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

-18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

-85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».