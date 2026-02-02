Πάτρα: Απίθανες εικόνες στην Τριών Ναυάρχων- Τα φρεάτια έχουν μετατραπεί σε τρύπες! Κάποιοι τα καλύπτουν με τσιμεντένιες βάσεις!

Εύλογα ερωτήματα προκαλεί η εικόνα που παρουσιάζει ο νέος πεζόδρομος της Τριών Ναυάρχων, καθώς φρεάτια απορροής ομβρίων υδάτων «φυλλορροούν», έχοντας υποστεί σοβαρές φθορές, παρότι το έργο παραδόθηκε πριν από ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Κάτοικοι και καταστηματάρχες της περιοχής κάνουν λόγο για απαράδεκτη κατάσταση, εκφράζοντας την έκπληξή τους για το γεγονός ότι μια τόσο πρόσφατη παρέμβαση εμφανίζει εικόνα εγκατάλειψης και επικινδυνότητας. Την ίδια ώρα, δεκάδες διερχόμενοι πεζοί έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με φρεάτια που έχουν κυριολεκτικά μετατραπεί σε τρύπες, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων.

Τα βασικά ερωτήματα που θέτουν είναι εάν οι ζημιές οφείλονται στη διέλευση οχημάτων πάνω στον πεζόδρομο ή αν πρόκειται για αστοχία υλικών και κακοτεχνία.

Όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες τα φρεάτια έχουν ουσιαστικά μετατραπεί σε ανοιχτές τρύπες, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους πεζούς. Μάλιστα, σε μια προσπάθεια πρόχειρης αντιμετώπισης της κατάστασης, καταστηματάρχες έχουν τοποθετήσει σε ένα από τα φρεάτια τσιμεντένια βάση ομπρέλας, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

Την ίδια στιγμή, σε άλλα φρεάτια παρατηρείται πλήρης απόφραξη από χώματα και φερτά υλικά που μετέφερε η βροχή, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα ως προς το πώς είναι δυνατόν να μπορέσουν να απορροφήσουν τα νερά, στην επόμενη βροχόπτωση.