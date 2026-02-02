Πάτρα: Δεκαπέντε πληρώματα ξαναζούν ημέρες ΑΣΟ- «Κοστοβόρο το εγχείρημα, του χρόνου ίσως να μην υπάρχει», λέει η «Ακαδημία»

Δεκαπέντε καρναβαλικά πληρώματα φιλοξενούνται φέτος στον «Χώρο Δημιουργίας Πληρωμάτων», όπου κατασκευάζουν τα άρματα ιδιωτικής πρωτοβουλίας για το Πατρινό Καρναβάλι.

Πρόκειται για μια εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας, καθώς έρχεται μετά από πέντε χρόνια απουσίας οργανωμένου χώρου κατασκευής αρμάτων για τα πληρώματα.

Την επαναφορά ενός βασικού πυρήνα της καρναβαλικής δημιουργίας έχει αναλάβει η Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών, η οποία μίσθωσε για διάστημα δύο μηνών έναν βιοτεχνικό χώρο, κοντά στο ποτάμι της Παναγίτσας. Ήδη, τα πληρώματα που συμμετέχουν στο Πατρινό Καρναβάλι εργάζονται καθημερινά στον χώρο, κατασκευάζοντας τα άρματά τους.

Το κλίμα που επικρατεί είναι έντονα καρναβαλικό, με τη χαρά της δημιουργίας να κυριαρχεί, αλλά και με έντονα στοιχεία νοσταλγίας, καθώς πολλά από τα πληρώματα συνεργάζονται ξανά με τον ίδιο συλλογικό τρόπο. Χαρακτηριστικό της ατμόσφαιρας που έχει διαμορφωθεί είναι το γεγονός ότι την Κυριακή βρέθηκαν στον χώρο περισσότερα από 50 παιδιά, μαζί με τους καρναβαλιστές γονείς τους, προκειμένου να βοηθήσουν στις κατασκευές, όπως συνέβαινε παλαιότερα και στον ΑΣΟ.

Για τη δημιουργία και λειτουργία του χώρου μιλά στο thebest.gr ο πρόεδρος της Καρναβαλικής Ακαδημίας, Αρίστος Σταθόπουλος, ο οποίος σημειώνει: «Η Ακαδημία πήρε την απόφαση να “αναστήσει” το νεκρό κύτταρο της δημιουργίας του καρναβαλιού, δηλαδή τον κοινό χώρο κατασκευής αρμάτων. Η ενοικίαση του χώρου έγινε μόνο για φέτος. Το 25% του μισθωτηρίου και της διαχείρισης του χώρου καλύφθηκε από την ΚΕΔΗΠ, ενώ το υπόλοιπο ποσό από το ταμείο της Ακαδημίας και των μελών-πληρωμάτων που συμμετέχουν».

Όπως επισημαίνει, ωστόσο, οι συνθήκες λειτουργίας διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν: «Τα πράγματα είναι διαφορετικά απ’ ό,τι ήταν στον ΑΣΟ. Εκεί, υπήρχε μια σειρά λόγω των πολλών χρόνων που χρησιμοποιούνταν. Για παράδειγμα, είχαμε συγκεκριμένους χώρους για χάρτωμα, άλλον που φυλάσσαμε τα εργαλεία μας. Τώρα, είναι ένας ενιαίος χώρος και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα για φέτος. Του χρόνου αυτός ο χώρος μπορεί να μην υπάρχει. Ανοίξαμε τον δρόμο αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί όλο το εγχείρημα είναι κοστοβόρο. Φέτος μπορεί να τα καταφέραμε αλλά του χρόνου δεν ξέρουμε εάν η Ακαδημία θα μπορέσει να καλύψει το κόστος. Υπάρχει το αίτημα των τελευταίων χρόνων προς τον Δήμο να βρεθεί μια λύση».