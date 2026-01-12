Καρναβαλική Ακαδημία: Είδαν, αποείδαν και νοίκιασαν δικό τους χώρο για τα άρματα! Η μετά ΑΣΟ εποχή των πληρωμάτων

Έπειτα από πέντε χρόνια απουσίας οργανωμένου χώρου κατασκευής αρμάτων για τα πληρώματα, η Καρναβαλική Ακαδημία Πατρών επαναφέρει έναν βασικό πυρήνα της καρναβαλικής δημιουργίας, θέτοντας σε λειτουργία τον νέο «Χώρο Δημιουργίας Πληρωμάτων».

Πρόκειται για έναν βιοτεχνικό χώρο, κοντά στο ποτάμι της Παναγίτσας, ο οποίος μισθώθηκε για διάστημα δυόμισι μηνών και θα φιλοξενήσει τις κατασκευές των αρμάτων των πληρωμάτων που συμμετέχουν στο Πατρινό Καρναβάλι. Όπως εξηγεί στο thebest.gr ο πρόεδρος της Καρναβαλικής Ακαδημίας, Αρίστος Σταθόπουλος, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε τα τελευταία χρόνια.

«Η Ακαδημία φέτος πήρε την απόφαση να «αναστήσει» το νεκρό κύτταρο της δημιουργίας του καρναβαλιού, δηλαδή τον κοινό χώρο κατασκευής, ο οποίος είχε εκλείψει εδώ και πέντε χρόνια. Σε αυτό το εγχείρημα υπήρξε μια μικρή οικονομική στήριξη από την ΚΕΔΗΠ, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδία κεφάλαια του ταμείου της Ακαδημίας και των μελών-πληρωμάτων που θα συμμετέχουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο νέος χώρος «παρουσιάστηκε» επίσημα την Κυριακή, στο πλαίσιο της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ακαδημίας. «Ήρθαν τα μέλη, είδαν τον «Χώρο Δημιουργίας Πληρωμάτων» και υπήρξαν πολλά χαμόγελα, γιατί ξαναβρεθήκαμε όλοι μαζί σε έναν κοινό χώρο δημιουργίας, μετά την εποχή του ΑΣΟ», σημειώνει.

Με τον νέο Χώρο Δημιουργίας Πληρωμάτων να λειτουργεί ήδη και τις πρώτες κατασκευές να παίρνουν μορφή, η καρναβαλική δημιουργία επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας νέα πνοή στον θεσμό και στα πληρώματα που τον στηρίζουν.

Η κατασκευή μπάστακα στην πλατεία Γεωργίου

Την ίδια ώρα, η Καρναβαλική Ακαδημία ετοιμάζεται για το επόμενο δημιουργικό της βήμα. Την Πέμπτη το πρωί ξεκινά το CarniLAB 2, σε συνεργασία με το Καρναβαλικό Εργαστήρι της ΚΕΔΗΠ και το έμψυχο δυναμικό του. Στόχος είναι η κατασκευή ενός μεγάλου μπάστακα στην πλατεία Γεωργίου, η οποία, όπως εκτιμάται, θα είναι έτοιμη το Σάββατο το πρωί, λίγο πριν την έναρξη των καρναβαλικών δρώμενων.