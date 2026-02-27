Πάτρα: Με την παρουσία του Υπουργού Χρίστου Δήμα ανοίγει σήμερα η 9η Patras IQ 2026

Με κάθε επισημότητα ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, η αυλαία της 9ης PATRAS IQ 2026, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό του Κέντρο, όπου θα φιλοξενηθεί η διοργάνωση έως και την Κυριακή 1 Μαρτίου.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η τελετή των εγκαινίων έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 το πρωί, με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στον ρόλο της καινοτομίας και των υποδομών στη σύγχρονη αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Η Patras IQ, με σύνθημα «Συνεργαζόμαστε – Δημιουργούμε – Καινοτομούμε», αποτελεί πλέον θεσμό για την περιοχή, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα. Μέσα από τη συμμετοχή πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων, η έκθεση λειτουργεί ως γέφυρα μεταφοράς τεχνογνωσίας, προωθώντας τη μετατροπή επιστημονικών αποτελεσμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με ουσιαστικό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Η πρώτη ημέρα της διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί με μουσική εκδήλωση, καθώς στη σκηνή θα ανέβει η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής «Anima mea» του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας «Ελένη Καραΐνδρου», προσφέροντας μια ξεχωριστή καλλιτεχνική νότα στο πρόγραμμα των εγκαινίων.

Για τη Δυτική Ελλάδα, η Patras IQ αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς, ενισχύοντας το τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας, προσελκύοντας επενδυτικό ενδιαφέρον και εδραιώνοντας τη Πάτρα ως περιφερειακό κόμβο έρευνας, τεχνολογίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Δείτε το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης μέσω του συνδέσμου: https://patrasiq.gr/programma-patrasiq-2026/