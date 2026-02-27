Ασθενής σεισμική δόνηση 3,2 Ρίχτερ στην Κάτω Αχαΐα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής στις 07:00 στην Κάτω Αχαΐα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ενώ έγινε αισθητή και στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της περιοχής, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ το φαινόμενο παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές.