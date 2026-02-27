Back to Top
#TAGS Φθιώτιδα
Φθιώτιδα: Φώκια… βγήκε εκτός πορείας και εντοπίστηκε 200 μέτρα μακριά από τη θάλασσα

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αρκίτσα Φθιώτιδας, όπου οι κάτοικοι έκπληκτοι αντίκρισαν μία μικρή φώκιας που είχε βγει στον δρόμο προς την παραλία.

Το όμορφο θηλαστικό είχε χάσει το δρόμο του και κάτοικοι της περιοχής, το συνόδευσαν, χωρίς να το ενοχλήσουν, μέχρι τη θάλασσα, μαζί με άνθρωπο του Λιμενικού, καθώς ειδοποίησαν και το Λιμενικό Σταθμό.

Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, η μικρή φώκια φαίνεται πως ακολούθησε αγωγό που βγαίνει στη θάλασσα και εμφανίσθηκε ξαφνικά στη στεριά μέσω φρεατίου, πλησίον του σημείου όπου εντοπίστηκε, περίπου 150 με 200 μέτρα μακριά από το νερό.

Ευτυχώς ήταν απολύτως συνεργάσιμη στο δρόμο για το φυσικό της περιβάλλον, χωρίς να κινδυνέψει από διερχόμενα αυτοκίνητα.

#tags Φώκια Φθιώτιδα
Ειδήσεις