Φθιώτιδα: Φώκια… βγήκε εκτός πορείας και εντοπίστηκε 200 μέτρα μακριά από τη θάλασσα

ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αρκίτσα Φθιώτιδας, όπου οι κάτοικοι έκπληκτοι αντίκρισαν μία μικρή φώκιας που είχε βγει στον δρόμο προς την παραλία.
Το όμορφο θηλαστικό είχε χάσει το δρόμο του και κάτοικοι της περιοχής, το συνόδευσαν, χωρίς να το ενοχλήσουν, μέχρι τη θάλασσα, μαζί με άνθρωπο του Λιμενικού, καθώς ειδοποίησαν και το Λιμενικό Σταθμό.
Όπως μεταδίδει το lamiareport.gr, σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, η μικρή φώκια φαίνεται πως ακολούθησε αγωγό που βγαίνει στη θάλασσα και εμφανίσθηκε ξαφνικά στη στεριά μέσω φρεατίου, πλησίον του σημείου όπου εντοπίστηκε, περίπου 150 με 200 μέτρα μακριά από το νερό.
Ευτυχώς ήταν απολύτως συνεργάσιμη στο δρόμο για το φυσικό της περιβάλλον, χωρίς να κινδυνέψει από διερχόμενα αυτοκίνητα.
Πάτρα: Απεργία και συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου
Κατώτατος μισθός: Πότε θα τεθεί σε ισχύ, στόχος το 2027 να φτάσει στα 950 ευρώ
Dobby: Το γατάκι με τα τέσσερα αυτιά που «κατέκτησε» τα social media
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr