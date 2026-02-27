Φθιώτιδα: Φώκια… βγήκε εκτός πορείας και εντοπίστηκε 200 μέτρα μακριά από τη θάλασσα

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αρκίτσα Φθιώτιδας, όπου οι κάτοικοι έκπληκτοι αντίκρισαν μία μικρή φώκιας που είχε βγει στον δρόμο προς την παραλία.

Το όμορφο θηλαστικό είχε χάσει το δρόμο του και κάτοικοι της περιοχής, το συνόδευσαν, χωρίς να το ενοχλήσουν, μέχρι τη θάλασσα, μαζί με άνθρωπο του Λιμενικού, καθώς ειδοποίησαν και το Λιμενικό Σταθμό.