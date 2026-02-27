Πάτρα: Μεθυσμένος χτύπησε διασώστη του ΕΚΑΒ που του έδινε τις πρώτες βοήθειες

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Πατρών, όταν διασώστης του ΕΚΑΒ δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια παροχής πρώτων βοηθειών σε καφενείο της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που φέρεται να επιτέθηκε στον διασώστη βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και είναι γνώριμος στις Αρχές από παλαιότερα περιστατικά. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί άμεσα η Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν τρία περιπολικά, καθώς και δυνάμεις της ΟΠΚΕ, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο το επεισόδιο. Ο διασώστης και ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκαν στο Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, όπου ο εργαζόμενος του ΕΚΑΒ υπέβαλε μήνυση για ξυλοδαρμό.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.