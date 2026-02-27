Πακιστάν και Αφγανιστάν σε πόλεμο: Πάνω από 130 νεκροί

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δυνάμεις του Πακιστάν βομβάρδισαν θέσεις των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Ως «απάντηση», η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν έπληξε τις πακιστανικές στρατιωτικές δυνάμεις με αποτέλεσμα, στο σήμερα (27.02.2026) το Πακιστάν να βάλει στο στόχαστρο μεγάλα αστικά κέντρα του Αφγανιστάν, όπως η Καμπούλ. Αεροπορικούς βομβαρδισμούς δέχθηκαν και οι επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια.

Συνεχείς αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές στη Καμπούλ, ενώ μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί πάνω από 133 άνθρωποι ενώ έχουν τραυματιστεί περίπου 200.

Ανοιχτό πόλεμο κατά των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν , κήρυξε το Πακιστάν , λίγες ώρες αφού δέχθηκε πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, στα σύνορα των δύο χωρών.

BREAKING:

Pakistani military aircraft bombed and destroyed an ammunition depot belonging to the Afghan Taliban.

Στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των Αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ και στις επαρχίες «Πάκτια και Κανταχάρ», ανέφερε ο Πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ μέσω X

Afghanistan launched major cross-border attacks on Pakistani posts late Feb 26, claiming 55+ Pak soldiers were killed. Pakistan hit back with airstrikes on Kabul, Kandahar & Paktia early Feb 27, declaring "open war" & claiming heavy Taliban losses.

JUST IN: Pakistan launches airstrikes on Afghanistan's capital, Kabul.

Ο υπουργός έκανε λόγο για τουλάχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των Αφγανών Ταλιμπάν· τον ίδιο απολογισμό έδωσε επίσης μέσω X ο Μοσαράφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ

BREAKING: Pakistan's Defense Minister has stated that "open war" is now underway between Pakistan and Afghanistan.

Extensive airstrikes are being reported in Kabul, Kandahar, and Paktia, with strikes focused on military infrastructure and associated targets.

Ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ κήρυξε σήμερα «ανοικτό πόλεμο» στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αφού οι δυο γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας αντάλλαξαν φονικά πλήγματα

In an exclusive talk with Pakistan TV, Federal Minister for Information and Broadcasting Attaullah Tarar confirmed Pakistan's Air Force carried out precise airstrikes in Kabul, Kandahar, and Paktia, destroying Taliban posts, brigade headquarters, ammunition depots, and logistic…

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», έγραψε ο Χαουάτζα μέσω X.

: More footage capturing the sound of multiple gunshots near the Presidential Palace, Kabul.

Με την σειρά του, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σαρίφ, απειλεί πως ο στρατός του έχει τη δυνατότητα να «συντρίψει» το Αφγανιστάν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν πλήρη δυνατότητα να συντρίψουν οποιεσδήποτε επιθετικές φιλοδοξίες», να τις «κονιορτοποιήσουν», τόνισε ο πρωθυπουργός Σαρίφ,, συμπληρώνοντας πως «όλο το έθνος στέκει στο πλευρό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων».

Πηγές ασφαλείας στο Πακιστάν δήλωσαν ότι οι επιδρομές περιελάμβαναν αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις εναντίον θέσεων, αρχηγείων και αποθηκών πυρομαχικών των Ταλιμπάν σε πολλούς τομείς κατά μήκος των συνόρων.

Πώς Αφγανιστάν και Πακιστάν έφτασε στον πόλεμο

Οι επιθέσεις στην Καμπούλ και την Κανταχάρ είναι οι τελευταίες σε μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν, παρά το γεγονός ότι και τα δύο έθνη συμφώνησαν σε μια εύθραυστη εκεχειρία τον Οκτώβριο του 2025.

Την περασμένη εβδομάδα, το Πακιστάν έκανε πολλαπλές αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Αφγανιστάν, οι οποίες, σύμφωνα με τους Ταλιμπάν, σκότωσαν τουλάχιστον 18 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών.

Το Ισλαμαμπάντ επιβεβαίωσε ότι οι επιθέσεις στόχευαν 7 στρατόπεδα και κρησφύγετα μαχητών κοντά στα σύνορα Πακιστάν – Αφγανιστάν και ανέφερε ότι εξαπολύθηκαν μετά από πρόσφατες βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας στο Πακιστάν. Εν τω μεταξύ, η Καμπούλ ανέφερε ότι στοχοποιήθηκαν σπίτια αμάχων και ένα θρησκευτικό σχολείο, με γυναίκες και παιδιά μεταξύ των νεκρών.

Οι Αφγανοί Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν μια «μεγάλης κλίμακας» επιχείρηση σε απάντηση και την Πέμπτη ισχυρίστηκαν ότι η επίθεσή τους είχε σκοτώσει πολλούς Πακιστανούς στρατιώτες, σύμφωνα με το BBC.

Αυτό διαψεύστηκε από εκπρόσωπο του πρωθυπουργού του Πακιστάν, ο οποίος αμφισβήτησε επίσης τον ισχυρισμό του εκπροσώπου των Ταλιμπάν, Μουτζαχίντ, ότι είχαν καταληφθεί 15 στρατιωτικές θέσεις.

Αργότερα την ίδια ημέρα, το Πακιστάν επιβεβαίωσε ότι δύο από τους στρατιώτες του είχαν σκοτωθεί και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, αφού οι στρατιώτες απάντησαν στα «απρόκλητα πυρά» κατά μήκος των κοινών τους συνόρων.