Άγγελος Τσιγκρής: Ομιλία στην Αθήνα για τη νεανική παραβατικότητα και τη σχολική βία

Την Τρίτη 3 Μαρτίου, στις 6.30 μμ

Την Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 6 μμ, ο Αχαιός εγκληματολόγος και πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής  θα μιλήσει με θέμα: «Νεανική παραβατικότητα και σχολική βία: Πρόληψη και αντιμετώπιση», σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ημερίδας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (οδός Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18, Βούλα). 

Στην ίδια ημερίδα θα μιλήσουν η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωσταντέλος. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

