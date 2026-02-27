Άγγελος Τσιγκρής: Ομιλία στην Αθήνα για τη νεανική παραβατικότητα και τη σχολική βία

Την Τρίτη 3 Μαρτίου, στις 6.30 μμ
Την Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 6 μμ, ο Αχαιός εγκληματολόγος και πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής θα μιλήσει με θέμα: «Νεανική παραβατικότητα και σχολική βία: Πρόληψη και αντιμετώπιση», σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ημερίδας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (οδός Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18, Βούλα).
Στην ίδια ημερίδα θα μιλήσουν η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωσταντέλος.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
