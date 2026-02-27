Κόρινθος: Νεκρός 17χρονος - Έφερε τραύματα από μαχαίρι- Tραυματίας ακόμη ένας νεαρός

Ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του στην Κόρινθο.

Ο ανήλικος άφησε την τελευταία του πνοή στο Νοσοκομείο της Κορίνθου, όντας τραυματισμένος από μαχαίρι.

Νωρίτερα, ένας άλλος 17χρονος πήγε στο νοσοκομείο του Λουτρακίου με τραύματα στην κοιλιακή χώρα, τα οποία δεν ήταν σοβαρά. Ωστόσο, οι γιατροί τον συμβούλεψαν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο 17χρονος ισχυρίστηκε ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, ωστόσο οι γιατροί θεωρούν πως πρόκειται για τραύματα από μαχαίρι.

Οι Αρχές εξετάζουν αν υπήρξε συμπλοκή πριν τον θάνατο του 17χρονου στην Κόρινθο.