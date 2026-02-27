Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Θεσσαλονίκη: Φώναζε και απειλούσε διευθυντή δημοτικού σχολείου - Συνελήφθη πατέρας μαθητή

Η αιτία για την καταγγελλόμενη συμπεριφορά δεν έχει γίνει γνωστή.

Αναστάτωση στo δημοτικό σχολείο όπου φοιτά το παιδί του, προκάλεσε, χθες, το πρωί, ένας άνδρας 41 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, φωνάζοντας και απειλώντας τον διευθυντή του σχολείου, διατάραξε την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, η οποία βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια κλήθηκε η 'Αμεση Δράση και τον συνέλαβε. Η αιτία για την καταγγελλόμενη συμπεριφορά δεν έχει γίνει γνωστή.

Ειδήσεις Τώρα

#tags Θεσσαλονίκη Αστυνομία
Ειδήσεις
Κοινωνία
Ειδήσεις