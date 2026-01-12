Πάτρα: Συναγερμός στον Άγιο Διονύσιο- Γυναίκα απειλούσε να πέσει από πολυκατοικία- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Κινητοποίηση των Αρχών
ΝΕΟΤΕΡΟ: Λήξη συναγερμού για την γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες πείστηκε να κατέβει.
NΩΡΙΤΕΡΑ:Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές καθώς, γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας.
Για το συμβάν στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου έχουν ειδοποιηθεί αστυνομία και πυροσβεστική, που έσπευσαν στο σημείο.
Ο χώρος έχει οριοθετηθεί και έχει αναπτυχθεί στρώμα ενώ ψυχολόγος της αστυνομίας διαπραγματεύεται με τη γυναίκα, η οποία έχει σκαρφαλώσει σε τοιχίο ταράτσας, προσπαθώντας να τη μεταπείσει.
Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη ως αυτή την ώρα (13.30).
