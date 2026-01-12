Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Συναγερμός στον Άγιο Διονύσιο- Γυναίκα απειλούσε να πέσει από πολυκατοικία- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Συναγερμός στον Άγιο Διονύσιο- Γυ...

Κινητοποίηση των Αρχών

ΝΕΟΤΕΡΟ: Λήξη συναγερμού για την γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα καθώς σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες πείστηκε να κατέβει.

 

NΩΡΙΤΕΡΑ:Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές καθώς, γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας.

Για το συμβάν στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου έχουν ειδοποιηθεί αστυνομία και πυροσβεστική, που έσπευσαν στο σημείο.

Ο χώρος έχει οριοθετηθεί και έχει αναπτυχθεί στρώμα ενώ ψυχολόγος της αστυνομίας διαπραγματεύεται με τη γυναίκα, η οποία έχει σκαρφαλώσει σε τοιχίο ταράτσας, προσπαθώντας να τη μεταπείσει.

Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε εξέλιξη ως αυτή την ώρα (13.30).

 

 

Ειδήσεις Τώρα

Αχαΐα - Αιτωλοακαρνανία: Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο λόγω χιονόπτωσης, παγετού και κατολισθήσεων

Ακραίο το φαινόμενο που έριξε κάτω ακόμη και τα ιστιοφόρα του ιστιοπλοϊκού ομίλου Πατρών - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Αναβλήθηκε για τον Μάιο η δίκη για τη δολοφονία 41 ετών εγκύου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αστυνομία Πυροσβεστική

Ειδήσεις