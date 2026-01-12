Ακραίο το φαινόμενο που έριξε κάτω ακόμη και τα ιστιοφόρα του ιστιοπλοϊκού ομίλου Πατρών - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Κάποια από τα ιστιοφόρα έχουν υποστεί ζημιές
Έχουν περάσει πολλά ακραία φαινόμενα από την ακτογραμμή της Πάτρας, ωστόσο αυτό που χτύπησε τα ξημερώματα της Κυριακής την παραλιακή δεν είχε προηγούμενο, σύμφωνα με τους ανθρώπους του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών.
Εκτεταμένες οι ζημιές που έγιναν στον χώρο, τόσο από φερτά υλικά από τη θάλασσα, όσο και τους θυελλώδεις ανέμους που έσπασαν ακόμη και τα ενισχυμένα υποστηλώματα τα οποία συγκρατούν τα ιστιοφόρα που βρίσκονται εκτός θάλασσας, για φύλαξη και συντηρήσεις.
Ο πρόεδρος του ιστιοπλοϊκού ομίλου Πατρών Κώστας Καλογερόπουλος μίλησε στο thebest και περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που έζησαν οι άνθρωποι του ομίλου.
Μανιασμένοι άνεμοι χτύπησαν τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πατρών
Αξίζει να αναφέρουμε πως από την επόμενη κιόλας ημέρα του ακραίου καιρικού φαινομένου, οι άνθρωποι του ιστιοπλοϊκού ομίλου Πατρών ξεκίνησαν εργασίες επαναφοράς των σκαφών στις θέσεις τους και περαιτέρω εξασφάλισης των υποδομών που διέλυσε ο ανεμοστρόβιλος που χτύπησε τμήμα της παραλιακής ζώνης.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr