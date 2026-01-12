Ακραίο το φαινόμενο που έριξε κάτω ακόμη και τα ιστιοφόρα του ιστιοπλοϊκού ομίλου Πατρών - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Έχουν περάσει πολλά ακραία φαινόμενα από την ακτογραμμή της Πάτρας, ωστόσο αυτό που χτύπησε τα ξημερώματα της Κυριακής την παραλιακή δεν είχε προηγούμενο, σύμφωνα με τους ανθρώπους του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών.

Εκτεταμένες οι ζημιές που έγιναν στον χώρο, τόσο από φερτά υλικά από τη θάλασσα, όσο και τους θυελλώδεις ανέμους που έσπασαν ακόμη και τα ενισχυμένα υποστηλώματα τα οποία συγκρατούν τα ιστιοφόρα που βρίσκονται εκτός θάλασσας, για φύλαξη και συντηρήσεις.

Ο πρόεδρος του ιστιοπλοϊκού ομίλου Πατρών Κώστας Καλογερόπουλος μίλησε στο thebest και περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που έζησαν οι άνθρωποι του ομίλου.