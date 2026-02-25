Η Πάτρα και τα ταλέντα στο πόλο- ΦΩΤΟ

ΝΟΠ και ΝΕΠ
Πολλοί πατρινοί αθλητές του ΝΟΠ και της ΝΕΠ, 13 συνολικά κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο δεύτερο τουρνουά πόλο RAISING TALENTS CUP U15 στον Βόλο, 28/02-01/03
Μετά την διοργάνωση του “τουρνουά ταλέντων Κ15” στην Αθήνα το περασμένο Σ/Κ 21-23/2, έξι αθλητές του ΝΟΠ κλήθηκαν να παρεβρεθούν στην διοργάνωση του Βόρειου τμήματος στο Βόλο 28/02-01/03, συμμετέχοντας σε τέσσερεις διαφορετικές ομάδες, που θα συναγωνιστούν μεταξύ τους.
Πρόκειται για τους αθλητές:
Αναστασίου Γεώργιο
Γαλάνη Ανδρέα,
Μολώνη Δημήτριο
Παπούλια Γεώργιο
Παπουλίδη ‘Ιωνα
Σοφιανόπουλο Θεμιστοκλή
Ο ΝΟΠ
Η ΝΕΠ
Αναλυτικά οι κλήσεις των παικτών της ΝΕΠ έχουν ως εξής:
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Κ15 Raising Talents«2»
- Κωνσταντίνος Γαλάνης
- Μάριος Κάνδυλας
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Κ15 Raising Talents«3»
- Ιωακείμ Κάνδυλας
- Κωνσταντίνος Τζελετόπουλος
ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ Κ15 Raising Talents«4»
- Γιώργος Νταβλούρος
- Δημοσθένης Μητρόπουλος
- Ανδρέας Γιαουπάι
