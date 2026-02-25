Η Πάτρα και τα ταλέντα στο πόλο- ΦΩΤΟ

Πολλοί πατρινοί αθλητές του ΝΟΠ και της ΝΕΠ, 13 συνολικά κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο δεύτερο τουρνουά πόλο RAISING TALENTS CUP U15 στον Βόλο, 28/02-01/03

Μετά την διοργάνωση του “τουρνουά ταλέντων Κ15” στην Αθήνα το περασμένο Σ/Κ 21-23/2, έξι αθλητές του ΝΟΠ κλήθηκαν να παρεβρεθούν στην διοργάνωση του Βόρειου τμήματος στο Βόλο 28/02-01/03, συμμετέχοντας σε τέσσερεις διαφορετικές ομάδες, που θα συναγωνιστούν μεταξύ τους.

Πρόκειται για τους αθλητές:

Αναστασίου Γεώργιο

Γαλάνη Ανδρέα,

Μολώνη Δημήτριο

Παπούλια Γεώργιο

Παπουλίδη ‘Ιωνα

Σοφιανόπουλο Θεμιστοκλή