Τα μοναδικά εισιτηριακά ρεκόρ του Ελληνικού ποδοσφαίρου

Η δίψα του κόσμου τη δεκαετία του ’80 και η ύπαρξη ενός γηπέδου, του Ολυμπιακού Σταδίου, με 75.000 θέσεις χωρητικότητα συνέβαλαν στο να έχουμε μοναδικά εισιτηριακά ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ακατάρριπτα μέχρι σήμερα.

Το 1982, για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου η Ελλάδα αποκτά νέο σύγχρονο Στάδιο, το Ολυμπιακό Σταδιο «Σπύρος Λούης» με χωρητικότητα 75.000 θέσεων. Σε συνδυασμό με το αυξανόμενο ενδιαφέρον των φιλάθλων για το νεοσύστατο επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχουμε ένα εντυπωσιακό φαινόμενο: Γεμάτα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα. Βλέπετε, καθόλη την πρώτη μεταπολιτευτική δεκαετία, το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης είχε στραφεί στις πολιτικές εξελίξεις και λιγότερο στα του Αθλητισμού, όπως φαίνεται άλλωστε και από την πτωτική πορεία στην προσέλευση των φιλάθλων.

Οι σεισμοί του 1981 στην Αθήνα, η τραγωδία της Θύρας 7 και οι νέες συνθήκες ασφαλείας (κατάργηση θέσεων ορθίων, τοποθέτηση καθισμάτων κλπ) επέφεραν μείωση της χωρητικότητας, αφετέρου έκαναν το μεγάλο ΟΑΚΑ, περιζήτητο.

Ετσι την περίοδο 1984-’85 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν ως έδρα τους το ΟΑΚΑ (με την εύκολη προσβασιμότητα λόγω Ηλεκτρικου), ενώ την περίοδο 1985-’86 κάνει το ίδιο και η ΑΕΚ σε μια σεζόν όπου οι τρεις μεγάλοι της Αθήνας είχαν την ίδια έδρα.

Με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί η πώληση εισιτηρίων! Άλλωστε είχε φανεί από διάφορους αγώνες (Ευρώπης - Κυπέλλου - Φιλικών) την διετία 1982-’83 και 1983-’84 πως το ΟΑΚΑ θα αποδεικνυόταν μικρό:

Δείτε τα εισιτήρια των τριών μεγάλων στο ΟΑΚΑ μέχρι να το χρησιμοποιήσουν στο πρωτάθλημα:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

1. 1982-’83 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΣΤΕΡ 71.880 εισιτήρια Ευρώπη

2. 1982-’83 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ 75.263 εισιτήρια Ευρώπη

3. 1983-’84 OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΔIΝΑΜΟ ΜΟΣΧΑΣ 39.864 εισιτήρια Φιλικό

4. 1983-’84 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΓΙΑΞ 73.537 εισιτήρια Ευρώπη

5. 1983-’84 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΜΠΕΝΦΙΚΑ 73.537 εισιτήρια Ευρώπη

6. 1983-’84 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 36.900 εισιτήρια Φιλικό

7. 1983-’84 OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ 25.000 εισιτήρια Φιλικό

8. 1984-’85 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΓΚΡΕΜΙΟ 39.000 εισιτήρια Φιλικό

9. 1984-’85 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ 12.000 εισιτήρια Φιλικό

10. 1984-’85 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΕΒΕΡΤΟΝ 36.000 εισιτήρια Φιλικό

11. 1984-’85 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΚΟΛΩΝΙΑ 34.000 εισιτήρια Φιλικό

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1. 1983-’84 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ 73.840 εισιτήρια Τ. Κυπέλλου

2. 1984-’85 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ 46.224 εισιτήρια Φιλικό

3. 1984-’85 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 24.086 εισιτήρια Φιλικό

4. 1984-’85 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΜΠΟΓΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 45.335 εισιτήρια Φιλικό

5. 1984-’85 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΔΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 10.000 εισιτήρια Φιλικό

ΑΕΚ

1. 1982-’83 ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 73.849 εισιτήρια Τ.Κυπέλλου

2. 1983-’84 ΑΕΚ - ΑΜΒΟΥΡΓΟ 36.900 εισιτήρια Φιλικό

3. 1984-’85 ΑΕΚ - ΧΟΝΒΕΝΤ 7.495 εισιτήρια Φιλικό

4. 1984-’85 ΑΕΚ - ΜΠΟΡΝΤO 34.811 εισιτήρια Φιλικό

5. 1984-’85 ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 37.800 εισιτήρια Φιλικό

6. 1985-’86 ΑΕΚ - ΧΟΝΒΕΝΤ 23.710 εισιτήρια Φιλικό

7. 1985-’86 ΑΕΚ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ 8.430 εισιτήρια Φιλικό

Κάπως έτσι φτάσαμε στο έμπα του 1986. Παραμονή των Φώτων του 1986 και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στο «Σπύρος Λούης» στο πλαίσιο της 15ης και τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος μπροστά σε 74.473 (ναι, εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιους εβδομήντα τρεις) φιλάθλους και των δύο ομάδων. Μόλις 27 εισιτήρια έμειναν απούλητα στα γκισέ των εκδοτηρίων του ΟΑΚΑ και αυτό είναι το πιο εμπορικό παιχνίδι στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανεξάρτητα διοργάνωσης.

Αξιοσημείωτο, πριν δούμε αναλυτικά τα εισιτηριακά ρεκόρ του ελληνικού ποδοσφαίρου να σταθούμε και στο ρεκόρ της Εθνικής μας Ομάδας, σε εντός έδρας ματς ασφαλώς, που είναι 68.324 και κρατά από το 1987 εναντίον της Πολωνίας.

Η Ελλάδα είχε νικήσει με θαυμάσιο γκολ του Σαραβάκου 1-0 την Πολωνία, μπροστά σε 70.000 κόσμου και ήταν μια ανάσα από την πρόκριση στα τελικά του Euro 1988. Τελικά αποκλείστηκε από την Ολλανδία, με τρόπο που είχε προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων (οι Ολλανδοί γλύτωσαν σκανδαλωδώς τον μηδενισμό στο ματς με την Κύπρο όπου τραυματίστηκε σοβαρά ο Κύπριος γκολκίπερ από φωτοβολίδα χούλιγκαν Ολλανδού). Οχι μόνο προκρίθηκαν στα τελικά, αλλά κατέκτησαν τη διοργάνωση (κόντρα στην ΕΣΣΔ).

Ιδού η λίστα με τα ρεκόρ εισιτηρίων όλων των εποχών στο Ελληνικό ποδόσφαιρο:

Ρεκόρ εισιτηρίων Σούπερ Καπ 1990 ΑΕΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 39,300

Ρεκόρ εισιτηρίων Λιγκ Καπ 1990 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ 22,343

Ρεκόρ εισιτηρίων Φιλικών 1987 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ 57,450

Pεκόρ εισιτηρίων Φιλικών εκτός έδρας 2003 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 79,000

Ρεκόρ εισιτηρίων Κυπέλλου 1986 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 74,004

Ρεκόρ εισιτηρίων Ευρώπης 1985 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 74.130*

* Κατά μερικές ανεπιβεβαίωτες πηγές στον αγώνα Ολυμπιακός - Αμβούργο το 1983 κόπηκαν 75.263εισιτήρια

Pεκόρ εισιτηρίων Ευρώπης εκτός έδρας 1986 PEAΛ MAΔPITHΣ-AEK 98,000

Ρεκόρ εισιτηρίων Πρωταθλήματος 1986 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ 74,473

Pεκόρ εισιτηρίων Πρωταθλήματος 1965 OΛYMΠIAKOΣ-AEK 84.095*

* Το παιχνίδι διεξήχθη δύο φορές, την πρώτη διεκόπη λόγω νεροποντής. Κόπηκαν 41.360 εισιτήρια την πρώτη φορά και 42.465 την δεύτερη!

Ρεκόρ εισιτηρίων Εθν. Ελλάδας 1987 ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ 68,324

Pεκόρ εισιτηρίων Eθν. Eλπίδων 2005 EΛΛAΔA-ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ 25,152

Ρεκόρ εισιτηρίων Εθν. Γυναικών 2005 ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΑ 15,500

Ρεκόρ εισιτηρίων 1 αγωνιστικής 1986 26η αγωνιστική (8 αγώνες) 157,630

Περισσότερα εισιτήρια στο Λιγκ Καπ 1990 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 38,748

Περισσότερα εισιτήρια στα Φιλικά 1972 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 562,691

Περισσότερα εισιτήρια στο Κύπελλο 1986 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 229,434

Περισσότερα εισιτήρια στην Ευρώπη 1999 OΛYMΠIAΚΟΣ 303,223

Περισσότερα εισιτήρια στο Πρωτάθλημα 1986 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 674,473

Περισσότερα εισιτήρια εκτός έδρας στο πρωτάθλημα 1986 ΑΕΚ 341,321

Περισσότερα εισιτήρια Διαρκείας 2011 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 30,091

Περισσότερα εισιτήρια συνολικά σε μια περίοδο 1972 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1,339,600

Περισσότερα εισιτήρια συνολικά στο Λιγκ Καπ 1990 - 58,420

Περισσότερα εισιτήρια συνολικά στο Κύπελλο 1986 - 610,586

Περισσότερα εισιτήρια συνολικά στην Ευρώπη 2001 - 621,777

Περισσότερα εισιτήρια συνολικά στο Πρωτάθλημα 1986 - 3,363,538

Ρεκόρ εισιτηρίων Β' Εθνικής 1974 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ-ΓΙΑΝΝΙΝΑ 21,343

Ρεκόρ εισιτηρίων Γ' Εθνικής 2014 ΑΕΚ- ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 13,538

Ρεκόρ εισιτηρίων Δ' Εθνικής 1990 ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ-ΠΑΤΡΑΙ 9,600

Ρεκόρ εισιτηρίων τοπικών πρωταθλ. όλων των ΕΠΣ 2004 ΖΑΒΛΑΝΙ-ΑΣΤΡΑΠΗ ΠΑΤΡΑΣ 6,322

Ρεκόρ εισιτηρίων Παλαιμάχων 1971 ΠANAΘHNAΪKOΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15,507

Ρεκόρ εισιτηρίων λοιπών διοργανώσεων 1967 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ (εφηβικό) 3,316

Γυναικείων πρωταθλημάτων, Κυπέλλου Γυναικών 2025 ΑΕΚ-ΡΕΑ 15,000

ΠΗΓΗ