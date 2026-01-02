Τα ρεκόρ εισιτηρίων διαρκείας στην Ελλάδα

Σημαντικά, σημαντικότατα, θεωρούνται από τις ΠΑΕ τα έσοδα από τα εισιτήρια διαρκείας.

Σε μια περίοδο (αρχές καλοκαιριού) που δεν υπάρχει αγωνιστική δράση, αλλά τουναντίον αυξημένα έξοδα (μεταγραφές), η πώληση των εισιτηρίων διαρκείας είναι μια τονωτική ένεση για τα ταμεία τους, προφανώς κερδισμένος είναι και ο φίλαθλος που τα προμηθεύεται.

Σημειώνεται πως κάθε ΠΑΕ μπορεί να εκδώσει συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων διαρκείας, καθώς πρέπει να υπάρχουν ελεύθερα προς διάθεση για τους φίλους της αντίπαλης ομάδας κλπ.

Το κόστος των εισιτηρίων διαρκείας ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την ομάδα, τη θύρα και αν πρόκειται για ανανέωση ή νέα αγορά. Για παράδειγμα, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που την τρέχουσα σεζόν 2025-26 εορτάζει τα 100ά γενέθλια της ομάδας, οι τιμές κυμαίνονται από €170 έως €925 για νέα εισιτήρια, ενώ για ανανεώσεις είναι €170 έως €830.

Άλλες ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός προσφέρουν εκπτώσεις, π.χ. 30% στις θύρες τους (εξαιρουμένων των πετάλων), ενώ υπάρχουν και ειδικά οικογενειακά πακέτα και εκπτώσεις για παιδιά και εφήβους έως 18 ετών.

Πιο αναλυτικά, για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2025-26 στην ελληνική Super League:

ΠΑΕ ΑΕΛ: Οι τιμές για ανανέωση ξεκίνησαν από 100€, ενώ οι γενικές τιμές θεωρήθηκαν “πολύ καλές” για τα δεδομένα της Super League.

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Η διάθεση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025, με τις τιμές να περιλαμβάνουν εκπτώσεις 30% για συγκεκριμένα προγράμματα και 50% για παιδιά (γεννημένα μετά την 1/1/2013).

ΠΑΕ ΑΕΚ: Οι τιμές διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη σεζόν (2024-2025) για τους κατόχους που ανανέωσαν έγκαιρα.

ΠΑΕ Ολυμπιακός: Η διάθεση ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025 και ακολούθησε sold out (με την ομάδα να αγωνίζεται στο Τσάμπιονς Λιγκ), με ελάχιστα επιπλέον εισιτήρια να κυκλοφορούν αργότερα.

Το ρεκόρ κατέχει ο Παναθηναϊκός εδώ και μια 15ετία.

Είναι οι εποχές της πολυμετοχικότητας , με πρόεδρο τον Νικόλα Πατέρα. Οι «πράσινοι» έχουν κατακτήσει το νταμπλ και βάζουν πλώρη για σπουδαία πράγματα. Το καλοκαίρι συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση και την πόρτα της Παιανίας περνάνε οι Γκοβού και Μπουμσόνγκ. Ο ενθουσιασμός είναι διάχυτος στον κόσμο του «τριφυλλιού» και από την πρώτη στιγμή προσπαθούν να στηρίξουν την ομάδα με την αγορά εισιτηρίων διαρκείας. Αρχικά η ΠΑΕ ανακοινώνει ότι ο αριθμός των καρτών που βρήκαν κάτοχο φτάνει στις 28.456 βγάζοντας μάλιστα και ανακοίνωση με την οποία ευχαριστεί τους φιλάθλους. Η δίψα όμως των φίλων του «τριφυλλιού» αναγκάζει την διοίκηση να δώσει παράταση με αποτέλεσμα το τελικό νούμερο να φτάνει τις 30.091 (!) κάρτες, ισοπεδώνοντας το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ που κρατούσε από το καλοκαίρι του 2008, κατά 4.089 κάρτες.

Αναλυτικά τα ρεκόρ των «Big 4» του ελληνικού ποδοσφαίρου:

ΡΕΚΟΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΕΖΟΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΗΠΕΔΟ

Παναθηναϊκός 2010-’11 30.091 ΟΑΚΑ

AEK 2023-’24 26.280 ΟΠΑΠ Arena

Ολυμπιακός 2017-’18 21.500 Καραϊσκάκη

ΠΑΟΚ 2009-’10 21.100 Τούμπα

