NBA: Ένταση στο Χιτ - Γκρίζλις: Ο Πίπεν έσπρωξε τον Γκάρντνερ στις κερκίδες και ακολούθησε σύρραξη

Οι Χιτ επικράτησαν των Γκρίζλις με 136-120 σε αγώνα του NBA, ωστόσο το ματς επισκιάστηκε από την ένταση ανάμεσα στον Σκότι Πίπεν Τζούνιορ και τον Μάιρον Γκάρντνερ.

Λίγο πριν από τη λήξη, ο Γκάρντνερ έσπρωξε τον Πίπεν από πίσω, ρίχνοντάς τον στο παρκέ. Ο παίκτης των Γκρίζλις αντέδρασε άμεσα, τον καταδίωξε και τον έσπρωξε με δύναμη προς τις κερκίδες, προκαλώντας αναστάτωση και ένταση στις θέσεις των θεατών.

Οι παίκτες και τα επιτελεία των δύο ομάδων έτρεξαν για να τους χωρίσουν, με την κατάσταση να ξεφεύγει. Οι δύο αθλητές αποβλήθηκαν, μόλις ηρέμησε η κατάσταση.