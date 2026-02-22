NBA: Ένταση στο Χιτ - Γκρίζλις: Ο Πίπεν έσπρωξε τον Γκάρντνερ στις κερκίδες και ακολούθησε σύρραξη

Δείτε βίντεο
Οι Χιτ επικράτησαν των Γκρίζλις με 136-120 σε αγώνα του NBA, ωστόσο το ματς επισκιάστηκε από την ένταση ανάμεσα στον Σκότι Πίπεν Τζούνιορ και τον Μάιρον Γκάρντνερ.
Λίγο πριν από τη λήξη, ο Γκάρντνερ έσπρωξε τον Πίπεν από πίσω, ρίχνοντάς τον στο παρκέ. Ο παίκτης των Γκρίζλις αντέδρασε άμεσα, τον καταδίωξε και τον έσπρωξε με δύναμη προς τις κερκίδες, προκαλώντας αναστάτωση και ένταση στις θέσεις των θεατών.
Οι παίκτες και τα επιτελεία των δύο ομάδων έτρεξαν για να τους χωρίσουν, με την κατάσταση να ξεφεύγει. Οι δύο αθλητές αποβλήθηκαν, μόλις ηρέμησε η κατάσταση.
Το NBA είναι πιθανό να τιμωρήσει αυστηρά τους δύο παίκτες, μετά τον πανικό και την αρνητική διαφήμιση που προκάλεσαν στο πρωτάθλημα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr