Ο Καραλής «πέταξε» πάνω από τα 6 μέτρα και έκανε την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο- ΒΙΝΤΕΟ

Φοβερός Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 6μ στο μίτινγκ του Λιεβέν της Γαλλίας.

O κορυφαίος Έλληνας αθλητής του επί κοντώ πήδηξε πάνω από τα 6μ και βελτίωσε την δική του κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο, η οποία ήταν τα 5.93μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση τα 5.70μ και στη συνέχεια τα 5.90μ. Δοκίμασε στα 6.07μ αλλά είχε τρεις άκυρες.

Φυσικά ο χάλκινος Ολυμπιονίκης κατέλαβε την πρώτη θέση. Αυτό ήταν το πρώτο του άλμα στα 6μ στο 2026.

Τη δεύτερη θέση στο Λιεβεν κατέλαβε ο Σόντρε Γκούτορμσεν με 5,90 μ., ενώ τρίτος ήταν ο Ζακερί Μπράντφορντ με το ίδιο ύψος.

Ο σημερινός ήταν ο 14ος αγώνας στην καριέρα του αθλητή πάνω από τα 6,00 μέτρα. Η πρώτη φορά που υπερέβη αυτό το ύψος ήταν τον Αύγουστο του 2024, ενώ το 2025 ολοκλήρωσε 12 αγώνες, με το πρώτο του 6άρι να επιτυγχάνεται στις 22 Φεβρουαρίου στο ΣΕΦ.

Στις 22 Φεβρουαρίου αγωνίζεται στο Κλερμόν Φεράν και στις 28 στο κλειστό της Παιανίας στο Stoiximan Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.