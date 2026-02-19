Ο Προμηθέας «ψώνισε» από το... Μαρούσι

Ο Θανάσης Σουφλιάς θα επανενταχθεί μέχρι το τέλος της σεζόν στο Team Manager του Προμηθέα.

Θυμίζουμε πως πριν λίγο καιρό παραιτήθηκε από το Μαρούσι, που είχε τον ρόλο του General Manager, ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση της θητείας του από την ομάδα μέσω ανάρτησης στα Social media, γράφοντας χαρακτηριστικά: “Θα ήθελα να ενημερώσω τους φίλους του μπάσκετ και την οικογένεια του Αμαρουσίου για την ολοκλήρωση της θητείας μου ως General Manager της ΚΑΕ. Στην επαγγελματική μου πορεία, έμαθα να πορεύομαι με γνώμονα μία συγκεκριμένη φιλοσοφία και αξίες.

Φεύγω με τη συνείδησή μου ήσυχη ότι υπηρέτησα τον σύλλογο με απόλυτο σεβασμό. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τη διοίκηση, τους συνεργάτες μου, τους αθλητές και φυσικά τον κόσμο του Αμαρουσίου για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη τους. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας της”.

Ο Σουφλιάς εντάχθηκε στην ομάδα των βορείων προαστίων τον Ιούνιο του 2025, ενώ στον Προμηθέα έχει καταγράψει μία μεγάλη πορεία, έχοντας τον ρόλο του βοηθού προπονητή το 2013, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε το πόστο του Αθλητικού Διευθυντή της ομάδας από το 2020 έως το 2025.