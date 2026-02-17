Κούρος: Σπουδαία ρεκόρ από μεγάλους αθλητές!

Μια από τις κορασίδες που έκλεψαν την παράσταση στην ημερίδα στίβου της 14ης Φεβρουαρίου στο κλειστό στάδιο Παιανίας ήταν η 17χρονη Νάσια Οικονομοπούλου του ΑΟ Πατρών «Κούρος», η οποία επιβεβαιώνει με συνέπεια ότι βρίσκεται σε ανοδική αγωνιστική τροχιά.

Η νεαρή αθλήτρια, γεννημένη στις 12/10/2009, πέτυχε για δεύτερη συνεχόμενη εμφάνιση εντυπωσιακή βελτίωση, καθώς μετά το 8,79 που σημείωσε πριν μία εβδομάδα σε ημερίδα στην Πάτρα, κατέβασε τον χρόνο της στα 8,72 στην Παιανία.

Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί απλώς ατομικό ρεκόρ — αποτελεί 6η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα στην κατηγορία Κ18, στοιχείο που στατιστικά τη φέρνει ήδη σε ιστορική τροχιά.

Η αθλήτρια του Γιώργου Παπανδρεόπουλου έγινε ευρύτερα γνωστή την περασμένη σεζόν όταν εκπροσώπησε τη χώρα στο έπταθλο στη διοργάνωση Ελλάς Κύπρος Κ18 κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο με 4.251 βαθμούς, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ήδη ανεβάσει τον πήχη στο ατομικό της ρεκόρ με 4.276. Τα ισχυρότερα αγωνίσματά της στο σύνθετο είναι τα εμπόδια και το μήκος, ενώ —όπως δείχνουν τα δεδομένα— υστερεί στις ρίψεις και στο ύψος κυρίως λόγω σωματοδομής.

Στον ανοικτό στίβο έχει ήδη δείξει δείγματα ποιότητας με 14,46 στα 100μ εμπόδια (7η επίδοση στη χώρα για το 2026) και 5,64 στο μήκος (10η επίδοση για το 2026). Ωστόσο, το 8,72 στα 60μ εμπόδια λειτουργεί ως ισχυρή στατιστική ένδειξη για πιθανή εξειδίκευση στο αγώνισμα των εμποδίων στο μέλλον, καθώς η καμπύλη εξέλιξης είναι σαφώς πιο απότομη σε σχέση με τα υπόλοιπα αγωνίσματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρονική σύμπτωση: μόλις δύο ημέρες πριν την επίδοση της Νάσιας, η κορυφαία Ελληνίδα εμποδίστρια των τελευταίων ετών Ελισάβετ Πεσιρίδου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ενεργό δράση. Αξιοσημείωτο είναι ότι στις 7/2/2009 η Πεσιρίδου είχε σημειώσει τότε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 στα 60μ εμπόδια με 8,74 — δηλαδή οκτώ μήνες πριν γεννηθεί η Οικονομοπούλου. Η στατιστική αυτή σύμπτωση δημιουργεί έναν συμβολικό «κύκλο σκυτάλης» στο αγώνισμα.

Η φετινή γενιά εμποδιστριών στην κατηγορία Κ18 παρουσιάζεται εξαιρετικά δυναμική, καθώς για πρώτη φορά χρονικά καταγράφονται τρεις Ελληνίδες κάτω από 8,80 σε μία σεζόν — με προοπτική να γίνουν σύντομα τέσσερις ή και πέντε. Οι κορυφαίες φετινές επιδόσεις διαμορφώνονται ως εξής:

1. Θεοδώρα Δανάη Μπακογιάννη – 8,46 (ΝΠΡ Κ18)

2. Αθανασία Οικονομοπούλου – 8,72 (6η όλων των εποχών)

3. Χαρά Πλαϊνή – 8,75 (8η όλων των εποχών)

4. Αλεξάνδρα Θεοδώρα Σδούγκα – 8,83 (14η όλων των εποχών- είναι η 2η τερματίσασα στο παραπάνω βίντεο)

5. Ελένη Τσιανγκού – 8,87 (ΤΟΠ-20)

Η κατανομή επιδόσεων δείχνει ότι το επίπεδο της κατηγορίας έχει ανέβει συνολικά και όχι μεμονωμένα. Όταν σε μία χρονιά εμφανίζονται πολλαπλές επιδόσεις υψηλής ποιότητας, ιστορικά αυτό συνδέεται με «γενιά κορμού» που εξελίσσεται και στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Με βάση τα δεδομένα, η ελληνική σχολή εμποδίων φαίνεται να αποκτά νέο κύμα δυναμικής — και η Οικονομοπούλου ήδη τοποθετείται στον πυρήνα του.

Να σημειωθεί πως η Οικονομοπούλου πέτυχε την καλύτερη επιδοση όλων των εποχών στα 60μ. εμπ. κορασίδων (Ρεκόρ Αχαΐας) ενώ επόμενος στόχος της είναι το ρεκόρ γυναικών στην αποσταση που κατέχει η Ολγα Τσομπανίδη της Παναχαϊκής με 8.43 από το 2007, ενώ έχει και 8.1 (ρολόι χειρός από το 2008.

Επίσης, ο Γιώργος Κασούμης του Κούρου (προπονητής ο Αλέξανδρος Παπανδρεόπουλος) κατέλαβε την 1η θέση στα 60 μ. εμπόδια Κ 16 με 8,61 ( με Ν.Α.Ρ ). Είναι νέο ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στην αποσταση, προηγούμενο δικό του με 8.66 και η 2η καλύτερη όλων των εποχών στην Ελλάδα από παμπαίδα Α' στα 60μ. εμπ. (i)!!